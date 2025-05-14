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竹市科技執法 西大、林森路口取締榜首

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
竹市警方昨天公布今年1月至4月科技執法路口違規件數，以西大路與林森路口的違規案件6384件最多，是科技執法「取締王」路口。圖／警方提供
竹市警方昨天公布今年1月至4月科技執法路口違規件數，以西大路與林森路口的違規案件6384件最多，是科技執法「取締王」路口。圖／警方提供

新竹市地狹人稠，交通違規多，市府近年陸續在34處易肇事路口設置「科技執法」取締違規，今年1月至4月以西大路與林森路口6384件最多，呼籲用路人注意。竹市府昨也宣布擴大機車駕訓補助，設籍市民與學生報名機車駕訓班並考照成功，最高領2100元補助。

新竹市警方統計，今年1至4月科技執法路口共取締3萬712件違規案，前3名為西大路與林森路口6384件、中央路與民生路口4094件、慈雲路與公道五路3515件。其他如關新路與關新北路人行道2292件、城隍廟廣場1310件及新竹火車站1044件。

警方指出，路口科技執法可取締多種交通違規，包含違規停車、闖紅燈、違規轉彎、車輛未停讓行人及機車行駛行道等，這些高取締件數路口都緊鄰市區知名商圈或景點，尖峰時刻與假日時段人潮、車輛眾多，呼籲用路人養成良好用路習慣。

另，新竹市統計去年交通事故資料，以機車事故占81%最多，年齡層以18至24歲的機車族群死傷占38%最多。竹市府今年擴大機車考照駕訓班訓練補助，連同交通部、市府、駕訓班補助，最多可領2100元，補助分兩波進行，共600個名額。

代理市長邱臣遠特別提到，竹市擁有5所大學，每年約有5千名新生及外籍生，這些學子多半剛滿18歲，鼓勵年輕族群報考駕訓，熟悉機車性能與道路駕駛的技巧，掌握自我防禦駕駛的觀念，保護自己，也保護他人。

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