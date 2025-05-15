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桃議員關切新版財劃法 憂中央補助縮水

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市議會昨天安排財政局工作報告，議員關切新版財劃法影響，憂心中央補助大幅減少，加劇建設負擔。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會昨天安排財政局工作報告，議員關切新版財劃法影響，憂心中央補助大幅減少，加劇建設負擔。記者鄭國樑／攝影

新版財政收支劃分法尚未實施，桃市多名議員昨質疑，中央補助未來恐大幅減少，加劇地方建設負擔，財政局長歐美鐶強調，市府錢一定會花在刀口上。另有議員發現中央今年短撥統籌分配稅款26億、主計總處也減發一般性補助款20億元，要市府硬起來向中央交涉。

市府財主單位昨回應，統籌分配稅款短撥部分，財政部之後將撥足，至於一般性補助款是因為今年中央政府總預算尚待刪減，未來救濟結果仍存有不確定性，行政院主計總處因此發文將一般性補助款扣除退撫基金、社會保險、社會救助後，共20.6億元列為未分配數，後續視救濟結果配合修正。

桃園市財政局、主計處昨天赴議會工作報告，多名議員質詢聚焦行政院何時能執行新版的財劃法？桃園市未來的中央補助款到底增加還是減少？財政局長歐美鐶答詢說，立法院通過的財劃法3月21日已由總統公布，但行政院還沒實施，桃園分配稅款會增加，但應不到先前推估的259億元補助。

另有綠營議員憂心中央未來補助縮水，桃園軌道建設多恐加劇負擔，歐美鐶強調，市府錢會在刀口上，也會更積極爭取中央建設補助。藍營議員則要求市府要及早做好規畫，副市長王明鉅回應有規畫，但因為分配款金額還不確定，等中央分配明確後一定會妥為規畫。

不過，不僅新版財劃法尚未定案，市議員謝美英昨也點出，主計總處4月23日突發函各縣市政府減少一般性補助款，財政部也通知普通統籌分配稅款因稅收水位不足，近3個月短撥26億元，質疑「中央胡亂開刀，地方難道只能被迫吞下苦果？」

議員黃敬平還批中央這種做法就好像一個月領5萬元薪水的員工，公司突然說以後每個月先給3萬元，到年底再看情況決定是不是補足，衝擊員工生計。

歐美鐶說，中央今年2月以來因為營業等稅短收，所以一直短撥，收多少給多少，桃園目前還比原先應獲得的統籌分配款少26億元，財政部有說到6月會撥足，不過還是要看實際的稅收。

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