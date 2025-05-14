台韓扶輪社捐120萬牙科設備啟用 助桃園老憨兒照護牙口

財團法人桃園市真善美社會福利基金會今天舉辦真善美家園牙醫設備更新計畫捐贈揭牌儀式，由台、韓兩地扶輪社捐贈台幣約120萬元，全面汰換真善美家園牙科設備，真善美社福基金會執行董事胡川安說，該牙科診療台設備，將幫助老憨兒牙口健康照護，減少外面就醫，降低社會成本。

國際扶輪基金會全球獎助金支持下，真善美社福基金會執行真善美家園牙醫設備更新計畫，由台灣國際扶輪3501地區與韓國3750地區共同捐贈3萬7901美元（折合台幣約120萬元），協助真善美家園全面汰換牙科診療台、空壓機、洗牙機等牙科核心器材設備，優化診間空間，讓憨兒院生在安全舒適環境接受牙科照護。

市府社會局長陳寶民說，桃園身心障礙弱勢者大約9萬多人，感謝扶輪社贊助真善美家園牙科設備，提升院生醫療品質，落實扶輪社「行善天下」宗旨；市府衛生局長賈蔚亦說，感謝扶輪社搭起橋樑傳遞愛心，幫助許多需要照顧弱勢者，讓愛心傳遞更多更快。

胡川安表示，真善美家園主要是照顧老化的喜憨兒，「老化憨兒若牙口健康，身體健康減少生病，可減少醫療需求與出門就醫風險」，設立牙醫診療台可幫助院生牙口治療，降低社會成本，意義深遠。

主辦的中壢北區扶輪社長楊美玲表示，一般牙科診所硬體資源再好，不見得懂得安撫看診憨兒情緒，藉由扶輪人的捐款協助，通過國際扶輪基金會支持，完成幫助真善美家園牙醫設備更新計劃，提升憨兒照護服務品質和看診舒適環境。