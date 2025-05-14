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桃園港口海巡文化季27神尊巡海祈福 守護文化資產

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓參加港口海巡文化季，一起為地方祈福。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園副市長蘇俊賓參加港口海巡文化季，一起為地方祈福。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今日前往竹圍漁港，出席港口海巡文化季，表示「大眾爺」信仰可追溯至清乾隆年間，奉祀無主先人骨骸，是蘊含深厚公益精神的宗教信仰，也正因這份善念凝聚，大眾爺香火鼎盛、庇佑地方，讓竹圍漁港長年平安興旺。

蘇俊賓指出，大眾爺港口海巡文化季是大園重要的在地文化活動，市府將持續支持，讓大園在地宗教信仰、文化記憶與歷史脈絡得以世代延續。

蘇俊賓說，近年大園地區因桃園航空城計畫進入大規模開發階段，市府全力推動大園地區開發建設，但也不能失去大園的根。市府透過文史保存工作，包括口述歷史、展覽、教育推廣等多元方式，守護地方文化資產，今天舉辦的港口海巡文化季也是大園文化傳承的關鍵活動之一。他特別感謝港口大眾爺廟主任委員駱文章，與沙崙里游素珠里長賢伉儷，無私捐贈家中珍貴文物，支持市府在地文化保存工作。

駱文章表示，感謝所有贊助單位、工作團隊促成這次活動，傳承百年信仰，相信大眾爺會保佑大家身體健康、平安喜樂。

民政局說明，港口大眾爺廟自2019年起，每隔3年舉辦港口海巡文化季，恭迎神尊上船巡海，灑淨祈福超渡亡魂，並保佑漁民出海平安、漁獲豐收。今年恭迎27尊神明進行巡海儀式，同時結合手作體驗、舞蹈及音樂表演等觀光活動，讓參與民眾進一步了解在地文化特色。

市議員徐其萬、游吾和、桃園區漁會理事長陳義成都出席活動。

信仰 海巡 蘇俊賓

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