竹縣竹東掩埋場裸露暫置垃圾 今終於全數清除了
為解決裸露暫置垃圾問題，新竹縣政府環保局積極規畫多元處理方式，在中央協助下，今天全數清除竹東衛生掩埋場的裸露暫置垃圾。目前「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」已完成單機及系統測試，持續推進全場試運轉，加上他縣市代處理量能，可望加速去除新竹縣暫置垃圾，並依中央焚化為主的垃圾處理策略，達成裸露暫置垃圾妥善處理目標。
由於竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府於113年起陸續調度40286.9公噸量能，處理竹東鎮日常、暫置及考量邊坡安全清除的部分舊垃圾，其中由環保局轉運28346.92公噸。
新竹縣政府去年同步積極向中央爭取垃圾代處理量，並由新竹縣政府環境保護局發包專案計畫轉運處理，清除工作持續進行，並克服代處理廠設備故障等困難，終於在新竹縣高效能垃圾熱處理設施啟動試運轉後，今天正式將竹東掩埋場內裸露暫置垃圾全數清除完成。
此外，新竹縣政府環保局於114年初將整頓工程補助申請案函送環境部環境管理署，並於5月5日會同竹東鎮公所研商工程設計內容，預計增加施作倉儲式轉運設施，將於近日修正後再次函送變更計畫。整頓工程核定後，將由竹東鎮公所執行，並持續維護及管理竹東掩埋場環境衛生。
對於縣內各地裸露暫置垃圾，已陸續完成湖口鄉、新埔鎮及竹東鎮清除工作；新豐掩埋場覆土工程將對裸露暫置垃圾進行整頓及覆土，也將增設消防水砲與儲水桶，工程已於114年4月28日開工，可大幅改善裸露垃圾問題。
為長期解決新竹縣垃圾處理困境，新竹縣政府於109年簽約辦理「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」，該設施興建進度已達99.67%，於去年12月進入試運轉階段，現已完成單機及系統測試，目前持續推進全廠試運轉進度，並確認設備安全及正常運作，今年將正式運轉。
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