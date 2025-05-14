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苗縣公務員山區測量要花2小時掉頭下山 民間企業捐公務車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車，上午在縣府大廳辦贈車儀式，縣長鍾東錦感謝企業發揮社會責任，鄉長劉淑能強調獅潭山路及土石流潛勢區多，鄉公所不論勘災、緊急疏散或出勤為民服務，這輛車將成為強有力的後盾。

捐贈儀式上午11點在縣府大廳舉行，耀寬董事長楊順發及他的哥哥國際獅子會300B 6區前總監楊壹麟代表致贈車錀，鍾東錦、劉淑能及獅潭鄉代表會主席林昌元代表受贈。

鍾東錦表示，客家鄉親刻苦耐勞，但「勤儉持家」的思維必須要改變，現代社會「錢需要流通」，對理財更有幫助，這次捐贈由他的地方秘書盛瑛「當媒婆」牽線，他被通知去「吃便飯」，促成這樁美事。他上任後，各大企業捐贈縣內的教育基金已有3000多萬，希望很快能推動突破4000萬，楊前總監曾多次捐贈縣府資源，兩兄弟出手都大氣，充分發揮企業的社會責任和精神。

鍾東錦透露，縣府水保科一名年輕女同仁在臉書PO文說到山區測量，但要掉轉車頭下山，竟花了2個小時，他看了PO文覺得很好笑，但其實不應該讓公務人員冒這種風險；以縣府現有的公務車或一般轎車在雨後到山區會勘，搞不好就「有去無回」，未來山坡地多的鄉鎮市都應該要有一台性能好的公務車。

楊順發強調，他深信企業取自社會、用之社會的理念，唯有發揮社會責任，企業才可能立於不敗之地。

楊壹麟表示，他家有5個兄弟妹，其中4人是在頭份珊珠湖出生的，只有弟弟生在北埔，能回饋故里，感受特別深，今年捐車給獅潭、去年捐給泰安，前年則是捐給新竹尖石，弟弟說的企業社會責任理念，他也十分認同。

捐贈儀式上午11點在縣府大廳舉行，耀寬董事長楊順發及他的哥哥國際獅子會300B 6區前總監楊壹麟代表致贈車錀，鍾東錦（右三）、劉淑能及獅潭鄉代表會主席林昌元代表受贈。記者胡蓬生／攝影
捐贈儀式上午11點在縣府大廳舉行，耀寬董事長楊順發及他的哥哥國際獅子會300B 6區前總監楊壹麟代表致贈車錀，鍾東錦（右三）、劉淑能及獅潭鄉代表會主席林昌元代表受贈。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車，上午在縣府大廳辦贈車儀式，縣長鍾東錦（中）感謝企業發揮社會責任。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣獅潭鄉今天獲得新竹縣耀寬營造公司捐贈一輛豐田油電混合的四輪傳動公務車，上午在縣府大廳辦贈車儀式，縣長鍾東錦（中）感謝企業發揮社會責任。記者胡蓬生／攝影

新竹 總監 鍾東錦

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