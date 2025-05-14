綠營批高虹安停職仍用公資源宣傳 竹市府稱合法

竹市綠營今天質疑停職中的新竹市長高虹安利用市府資源宣傳「反罷免」、印製文宣。竹市府表示，文宣摺頁內容為高虹安上任後推動政績，完全合法、合規。

民進黨新竹市議會黨團今天召開「貪污停職還動用市府資源！高虹安踐踏行政中立底線」記者會，邀請1名罷團志工現身說法。

民進黨竹市議員劉康彥指出，停職中的高虹安仍用市府行政資源印製文宣，市府除讓高虹安高調出席市府預算支應的多項活動，連社群圖卡、紙本文宣廣告等都有高虹安肖像，儼然變成「反罷免指揮中心兼公關公司」。

劉康彥說，民進黨竹市議會黨團將正式函詢內政部，釐清這些行為是否違法，若市府持續行政不中立，會將違法事證送監察院。

民進黨竹市議員曾資程說，高虹安日前帶著團隊高調進入大果菜市場宣傳「反罷免」活動，反觀罷免高虹安、罷免國民黨立委鄭正鈐活動的志工在市場旁人行道宣傳，卻被驅趕至大馬路上。

曾資程指出，在選舉期間，各黨派候選人都可前往果菜市場拜票；但罷免連署期間，果菜公司管理階層人員涉欺壓與干擾志工連署，有涉及違反選罷法及強制罪之嫌。

出席記者會的女志工指出，上月底她與另名志工在果菜市場旁人行道宣傳、舉標語，但遭穿著果菜市場工作背心的工作人員驅趕，甚至還通報警方到場，盯著志工們直到連署活動結束。

新竹市代理市長邱臣遠透過新聞稿表示，高虹安依法為現任新竹市長，摺頁中的市政成果是高虹安上任後擘劃推動，完全合法、合規。

竹市府表示，果菜市場是公共空間，過往各黨派均在選舉時進入果菜市場宣傳，前提是不能影響市場運作與安全，更不能隨意「擺攤」，以免影響果菜市場運作。