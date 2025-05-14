竹縣竹東游泳池6/1正式啟用 今宣布試營運期間鎮民免費

逾20年歷史的新竹縣竹東鎮立游泳池封館整修超過4年，竹東鎮公所持續改善中，近期已整體完工，竹東鎮公所今天宣布將於5月20日到5月31日將試營運，6月1日正式營運，試營運期間竹東鎮民免費、非竹東鎮民採半價優惠。

竹東鎮立游泳池年久失修2021年1月15日封館整修，原訂隔年重啟，未料試營運前一天過濾設備故障爆開而喊卡，鎮公所後續會勘又發現設備老舊、漏水，再花4500萬元翻新，並於近期完工。

游泳池內有主池、兒童池、SPA池、淋浴間、蒸氣烤箱等新設施，竹東鎮公所今天宣布，將於5月20日到31日試營運，時間為早上9點到下午5點，其中5月20日開放時間為12點到17點。是營運期間竹東鎮民免費入場， 非竹東鎮民為半價優惠，並於6月1日起正式營運，正式營運後將於早上6點到晚間9點。

竹東鎮公所說，票價全票120元、半票70元，全票對象是大學（含）以上成人，半票對象為高中以下及 65 歲以上長者，必須要請出示相關證明。