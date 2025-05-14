竹市擴大機車駕訓補助 兩種身分最高可獲2100元

為鼓勵新竹市民及就學學生考照前參加機車駕訓班，新竹市政府擴大「機車考照駕訓班訓練補助」計畫，設籍竹市的市民及在竹市就學的學生，即日起報名機車駕訓班考取駕照者，每人最高可獲得2100元補助。

新竹市代理市長邱臣遠說明，補助計畫分兩波進行，第一波補助300名，每人最高可獲得2100元，（交通部1300元、市府500元、駕訓班300元）；第二波補助300名，每人補助1800元（交通部1300元、市府500元）。考照後，民眾可再報名參加交通部全額補助1200元的道路安全駕駛訓練，無需額外負擔費用。

邱臣遠表示，根據去年的事故資料顯示，交通事故以機車最多占了81%，而在機車事故中，換算成每十萬人死傷比率，18至24歲的機車族群死傷為7129人占38%最多，加上竹市擁有5所大學，每年約有5千名新生及外籍生，這些學子多半剛滿18歲，準備考取機車駕照，年輕族群的生命安全值得大家關注。

邱臣遠說，因此今年機車駕訓疊加補助政策，金額增加至30萬元，補助名額也增加為600名，鼓勵設籍竹市的市民及在學生（包含外籍學生）參與課程加強對道路標誌及號誌的交通認知，熟悉機車性能與道路駕駛的技巧，更重要的是掌握自我防禦駕駛的觀念，保護自己，也保護他人，減少違規，降低事故風險。