桃捷綠線拚通車 八德第2條潛盾隧道提前7個月貫通

桃園市首條自辦的捷運綠線第1階段預計明年通車，市府今宣布工程進度傳來好消息，八德區的G03巧克力站至新闢道路南出土段下行線潛盾隧道，已於12日正式到達貫通，成為八德區捷運第2條成功貫通的潛盾隧道。

桃捷綠線全長27.8公里，跨越大園、蘆竹、桃園、八德等行政區，沿線設置21個車站，其中，地下10站、高架11站，主線17個車站已完成命名，規畫明年第1階段從機捷坑口站通車至G11站藝文特區站，2028年延伸通車至G08站景福宮站，2030年主線全線通車。

捷工局今表示，此次貫通的潛盾隧道長度約456公尺，與去年11月貫通的上行線潛盾隧道平行；借助第1條潛盾隧道克服超大顆粒卵礫石與泥岩複合地層嚴重磨損切刃盤的經驗，施工團隊這次提前規劃、新增地盤改良區，讓第2條潛盾隧道貫通到達比第1條潛盾隧道少花費7個月的時間。

捷工局長劉慶豐指出，捷運綠線GC02標自G07桃園火車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，設有4座地下車站及3座通風豎井，此段隧道全長約10.52公里，包含上下行線共10條隧道，目前已貫通2條隧道。