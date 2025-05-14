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白沙屯媽進香 清潔隊員苦惱...連3天今終清運完垃圾

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台1線道路沿線留下大批燃放後的鞭炮殘渣，有如爛泥數量驚人。圖／翻攝民眾提供
台1線道路沿線留下大批燃放後的鞭炮殘渣，有如爛泥數量驚人。圖／翻攝民眾提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮年度進香之旅，上周日媽祖回鑾後已圓滿落幕，由於今年人潮創新高，白沙屯地區、台1線道路沿線留下大批垃圾及燃放後的鞭炮殘渣，數量驚人，通霄鎮公所清潔隊連續3天動員大量人力及車次，終在今天上午清運完畢。

今年白沙屯媽祖進香吸引逾32萬人報名參加，媽祖起駕及回鑾當天及前後，隨著人潮湧入及移動，通霄鎮內的白沙屯地區、台1線垃圾量也不斷激增，直到活動結束，隨處可見堆積如山的垃圾。

有清潔隊員說，從來沒有見過這麼龐大的垃圾量，人潮是好事，但事後這些垃圾問題值得大家一起來集思廣益。也有隊員抱怨，因為很多打包的垃圾根本未做分類或分類不完全，隊員只能冒著大太陽及大雨現場破袋分類，增加很多的工作量及耗費時間。

清潔隊長張安全表示，連三天，每天增加人力共約24位隊員、14輛垃圾車進行垃圾清運，公路局工務段也派出掃街車清理路面有如爛泥的鞭炮渣，至今天上午已悉數清理完畢。

他也感謝台1線沿線各里志工協助清潔隊員做分類垃圾工作，把垃圾分成，玻璃罐，鋁罐，寶特瓶，尤其上周六鑾轎回通霄當天，恰巧下大雨，全體環保志工從頭上到腳底全身都濕答答的，辛苦他們了。

進香後留下數量驚人垃圾，通霄鎮公所清潔隊連續3天動員大量人力及垃圾車次，終在今天上午清運完畢。記者吳傑沐／攝影
進香後留下數量驚人垃圾，通霄鎮公所清潔隊連續3天動員大量人力及垃圾車次，終在今天上午清運完畢。記者吳傑沐／攝影
進香後留下數量驚人垃圾，白沙屯地區、台1線隨處可見堆放的小垃圾山。記者吳傑沐／攝影
進香後留下數量驚人垃圾，白沙屯地區、台1線隨處可見堆放的小垃圾山。記者吳傑沐／攝影

人力 白沙屯媽祖

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