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張善政赴日考察 盼助桃園軌道運輸與沿線開發

中央社／ 桃園14日電

桃園市長張善政率團赴日，昨天與台灣軌道經濟發展協會理事長張政源一同考察JR中央線軌道建設與沿線開發，了解新舊商圈融合與場站商業空間利用，做為桃園軌道經營運作的借鏡。

桃園市政府今天表示，張善政昨天上午先至JR東日本子公司「中央線 Community Design」交流；中央線Community Design負責推動中央線沿線活化，讓車站從交通節點轉變為社區核心，雙方就沿線車站規劃、差異化定位與開發、社區關係經營以及地方政府合作模式等交換意見。

市府表示，考察團會後依序前往國立站、武藏小金井站以及吉祥寺站考察；此3站皆為高架化站體，透過高架下空間場域開發，讓空間得以被有效利用，除結合商業設施提升住戶生活機能，也著手興建休閒設施、學生宿舍等。

市府表示，JR東日本子公司「株式會社atré」專門開發與經營車站共構型商場，常務董事織田也以「atré吉祥寺」為例，分享如何透過立體化與共構化設計，發掘共構站體之商業潛力。

市府此行期盼透過實地考察，了解當地軌道建設整合商業經營，並兼顧都市計畫發展與舊城再生經驗，做為桃園發展公共運輸的參考。

日本 考察

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