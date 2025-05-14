桃115預算按新版財劃法編列 中央稅收若減統籌款跟著少

桃園市議會今天安排市府財政局工作報告，多位議員質詢聚焦行政院何時能執行新版的財劃法，還有新版財劃法實施後，桃園市來自中央的補助款含計畫補助，總額到底是增加還是減少？財政局長歐美鐶表示估計總額會增加，錢一定會在刀口上。

歐美鐶答詢指出，立法院的通過的財劃法3月21日已經由總統公布，但是行政院還沒實施，如果按新版財劃法統籌分配款的計算公式（按過去的統籌款計算），桃園市可以增加259億元的補助，不過這只是推估，要看到時候實際的分配稅款總額。

歐美鐶說明，依據媒體報導，主計總長表示115年的預算會按新版的財劃法編列，財政部也會在今年8月底前用新版的財劃法，算出和公布各縣市政府的統籌分配款金額，雖然先前有民意代表按新公式計算桃園市會增加259億元，但衡量中央稅收可能減少，增加的分配稅款應該不到259億元，不過因為新版的財劃法把餅做大，估計桃園市的分配稅款仍會增加。

部分民進黨議員質疑新版財劃法雖然桃園分配稅款增加，但是中央的計畫型補助款（地方政府提計畫爭取中央補助）會大幅減少，桃園軌道建設多經費負擔重，過去有中央數億元高額補助款，新版財劃法實施後很難再有這樣的補助，歐美鐶表示中央確實有說新版財劃法實施 後，中央沒有那麼多錢補助地方建設，不過市府錢會在刀口上，也會更積極爭取中央的建設補助。

歐美鐶答詢也提到，中央今年給桃園統籌分配款平均每個月29億元，不過2月因為營業等稅短收，所以一直短撥，收多少給多少，目前還比原先應獲得的統籌款少26億元，財政部有說到6月會撥足，不過還是要看實際的稅收，過去有幾年短撥的情形。

國民黨議員要求新版財劃法實施後，桃園市的統籌分配款增加，市府要及早做好規畫，議員黃婉如提醒市府要掌握狀況，不要到最後自己抱著取暖窮開心。副市長王明鉅表示有規畫，但因為分配款金額還不確定，等中央分配明確後一定會妥為規畫。

議員謝美英指出，桃園今年財源蒸發近50億，包括主計總處4月23日突發函各縣市政府，將減少一般性補助款，財政部也通知普通統籌分配稅款因稅收水位不足將短撥。桃園市今年統籌分配稅款357億元，雖然比去年增加54億元，但2月起都有少給且逐月擴大，2月少4.4億元、3月少8.7億元、4月少13億元，累積3個月已短撥26億元。

謝美英認為中央胡亂開刀，地方難道只能被迫吞下苦果？桃園今年一般性補助款為75億元，較去年增加6億元，前4個月都未短少，但主計總處將原本應補助桃園的20億元一般性補助款改列為「未分配數」，白話來講就是「不給了」估計接下來5至12月只核撥6億元，也就是說，若短撥20億元，桃園每月要自籌2.5億元。

議員黃敬平、謝美英要市府硬起來向中央交涉爭取該補助的經費。主計處長林士杰答詢時對「未分配數」也點頭同意就是謝美英說「不給了」的意思。