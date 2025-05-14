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苗栗盤點公立納骨塔 區域共享為中低收入戶免費準備

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市立納骨塔外鄉鎮市5倍收費，縣長鍾東錦今天指示民政處，協調基於區域共享降低。本報資料照片
苗栗縣頭份市立納骨塔外鄉鎮市5倍收費，縣長鍾東錦今天指示民政處，協調基於區域共享降低。本報資料照片

苗栗縣6個鄉沒有公立納骨塔，外鄉鎮使用2至5倍收費，縣長鍾東錦認為「賣隔壁又不是賣共匪」，要求民政處盤點並協調區域共享，並為殯葬管理條例新制，中低收入戶治喪免費使用預作準備。

立法院5月9日三讀通過殯葬管理條例修正草案，明訂中低收入戶治喪免費使用全國公立的火化場及骨灰（骸）存放設施。新制總統發布，行政院核定實施時間，鍾東錦今天在縣務會議指示民政處，主動督導各公所修訂自治條例，盤點可供存放空間，請社會處、原住民族及族群發展處等相關單位研訂完善配套措施，並加強宣導。

鍾東錦指出，縣內大湖、南庄、三灣、頭屋、銅鑼、獅潭目前沒有公立納骨塔，新制如果施行，新增中低收入戶治喪使用免費，恐怕沒有地方可去，民政處要盤點並協調，預做準備，落實照顧弱勢的用意。

他也發現目前12個鄉鎮市公立納骨塔，外地2到5倍收費，舉例頭份市為例，南庄、三灣許多人就學、消費等，及親戚朋友都在頭份市，頭份市公立納骨塔賣隔壁鄉鎮也要5倍，又不是賣共匪，呼籲各鄉鎮市基於資源區域共享。降低收費標準。

民政處初步腹案，解決6鄉沒有公立納骨塔問題，頭份市支援南庄、三灣，公館支援大湖、獅潭，三義支援銅鑼，頭屋到公館或苗栗市，並進一步協調相關公所，修訂自治條例收費標準部分，提交代表會審議。

苗栗縣頭份市立納骨塔外鄉鎮市5倍收費，縣長鍾東錦今天指示民政處，協調基於區域共享降低。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市立納骨塔外鄉鎮市5倍收費，縣長鍾東錦今天指示民政處，協調基於區域共享降低。圖／苗栗縣政府提供

納骨塔 鍾東錦 頭份

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