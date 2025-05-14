駕駛人注意！竹市科技執法取締王路口在這裡

新竹市地狹人稠，交通違規多，新竹市府近年陸續於易肇事路口建置科技執法設備，至今已有34處路口採科技執法取締用路人交通違規行為，警方今天公布今年1月至4月科及執法路口違規件數，其中，以西大路與林森路口的違規案件數量最多，達6384件成為「取締王」路口。

警方說，市府陸續於易肇事路口建置科技執法設備，至今已有34處路口採科技執法取締用路人交通違規行為，包含違規停車、闖紅燈、違規轉彎、車輛未停讓行人及機車行駛行道等違規行為，希望降低道路事故風險。

警察局說明，根據統計，今1月至4月，科技執法路口共計取締3萬712件違規案件，其中，以西大路與林森路口的違規案件數量最多，達6384件；第二名是中央路與民生路口，取締4094件；第三名為慈雲路與公道五路的3515件。其他較為突出的路口還包括關新路與關新北路人行道（2292件）、城隍廟廣場（1310件）以及新竹火車站（1044件）。

警方解釋，這些易開罰取締路口都緊鄰市區知名商圈或景點，尖峰時刻與假日時段人潮、車輛眾多，才容易發生車未禮讓行人、闖紅燈、違規轉彎、違規停車等情況。

警方提醒，所有用路人應時刻遵守交通規則，養成良好且安全的用路習慣與觀念，這樣才能有效維護道路秩序，並減少交通事故的風險。另呼籲設置科技執法並非單純為了處罰，而是為了保障所有行車與行人的通行安全，共同營造更安全的道路環境。