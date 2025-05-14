張善政率團赴日考察軌道經濟 訪JR東日本總部創首例

桃園市長張善政本周赴日參訪，昨率領市府團隊與台灣軌道經濟發展協會理事長張政源一行前往JR東日本總公司交流，並在日方陪同下搭乘JR中央線列車參觀相關車站，了解該集團如何發展軌道經濟，透過整體規畫提升周邊生活機能；張善政也是首位與JR東日本總公司高層會晤的台灣地方首長。

市府指出，在JR東日本公司的安排下，張善政一行實地搭乘JR中央線快速列車，考察月台管理及相關設施與服務，抵達JR東日本集團位於新宿的總部後，執行董事竹島博行亦親自接待市府考察團及台灣軌道經濟發展協會等人。

竹島博行談及20年前曾到桃園市分享日本軌道發展的過往時表示，對台灣現今軌道建設發展印象深刻，除了與考察團分享新宿站周邊規畫，期盼未來與桃市府能有更多交流合作機會。

張政源提到，台灣軌道經濟雖起步較晚，近幾年隨著各大都會區捷運系統陸續建設完成，車站TOD招商開發如雨後春筍般蓬勃發展，軌道經濟對都市發展及社會經濟的重要性持續攀升。

張善政表示，市府非常榮幸也相當重視此次交流機會，因此率與軌道經濟發展相關局處首長一同前來考察，實地考察中央線國立站、武藏小金井站以及吉祥寺站後，對JR東日本總公司推動軌道經濟的成果印象深刻，尤其獲得日方深度分享建置與開發的完整歷程，包括曾遭逢的挑戰與因應策略，讓市府團隊收穫非常豐富。