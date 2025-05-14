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白沙屯媽祖進香結束…滿地垃圾誰來收？在地人怨：爽了廟方苦了里民

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖已在5月11日回鑾，今年香燈腳報名人數高達33萬人次，創新高。圖／交通部提供
白沙屯媽祖已在5月11日回鑾，今年香燈腳報名人數高達33萬人次，創新高。圖／交通部提供

為期10天9夜的白沙屯媽祖進香，隨著白沙屯媽祖5月11日回鑾圓滿落幕。本次進香吸引了33萬香燈腳參與，創歷史新高，然而這場轟轟烈烈的宗教盛事背後，卻有不少地方民眾深受其擾。

近日有白沙屯的網友在threads發文，表示媽祖回鑾後，有大量的垃圾留在當地無人清理，而白沙屯也缺乏相應的人力進行處理，「為什麼外地人製造垃圾，由里民承擔？」

原PO坦言對廟方與活動方沒有盡到基本的公共責任感到失望，他認為進香有強大的吸引力無可厚非，但也該規劃如何應對人潮帶來的垃圾問題，「好好處理環境衛生，不是天經地義嗎」。

原PO能夠理解要求民眾不亂丟很困難，且在大家熱情發放「福食」的當下，不拿也會很奇怪，但這不是留下滿地垃圾的藉口。

他呼籲廟方與活動方從預算中拿出部分安排清潔與後勤事項，不要讓在地的清潔隊、鎮民成為苦主，背負清潔的壓力，「一場全國性活動，歡迎外地人來參與，卻讓地方居民長期承擔環境後果，這合理嗎？」

有許多當地的網友也表示無奈，「就是慢慢丟，因為每天回收車都炸掉」、「大家都知道，來發福食的都不是在地的…福食派完，紅壇設完，鞭炮放完就沒有他們的事了。隔天的大家掃得沒完沒了」、「台一線一堆沒吃完的放在分隔島，代表福食真的分太多了」。

也有網友呼籲廟方出來承擔責任，「廟方也該出來處理一下吧」、「你廟宇出來搞進香活動，本來就要把環境弄好，而不是自己爽完了，剩下的就要縣府、中央、里長來幫你處理」。

還有人安慰原PO，認為這些亂象會隨著廟方辦活動的經驗增長逐漸改善，「其實大甲也是一年一年改善過來的，每年繞鎮時，後面都有垃圾車跟水車清掃路面，相信白沙屯會愈來愈好的」、「像大甲那邊街上只要媽祖走過去，清潔人員+灑水車+社區的掃地人員一起把道路掃得很乾淨」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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