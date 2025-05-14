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影／白沙屯媽進香魅力無法擋 台北美髮店內成熱門話題
白沙屯媽進香魅力無法擋，今年近33萬的香客報名參加，信眾來自全國各地，住在台北市的VIVI今年第一次到白沙屯體驗媽祖婆的進香場景，她說真的感受深刻，也被現場香燈腳的氣勢震懾住了，還有不少人感動落淚，都讓她深有所感 。
記者在白沙屯媽進香回宮後，到台北一家美髮店，店內當時人數不多，一進門就聽到美髮造型師BALLY在與同事分享今年的進香體驗，她已徒步跟隨白沙屯媽祖進香十多年，當初第一次參加就深深被吸引，此後年年都參加。
不久，美髮店的客人VIVI也來到店裡，她今年是第一次參加白沙屯媽進香。她說，這兩年碰上一些不順心的事，情緒比較低落，身邊幾個好友都隨白沙屯媽進香十多年，建議她走一趟進香之旅，這次她終於鼓起勇氣，與丈夫、兒子、弟弟4人一起前往白沙屯，現場香燈腳的氣勢讓她「嚇到了」，感受到震懾，還看到許多信眾奉獻食物、飲料，都讓她深有所感，她也擠進拱天宮，向媽祖祈求賜福一家人健康平安。
BALLY說，白沙屯媽200年來首度率信眾到南投，今年頭旗組還爬坡上山，都是過去不曾有的體驗，她今年沒有全程陪同媽祖，打趣說媽祖婆告訴她進香雖重要，但還是要先「顧好肚皮」，不能影響工作。
白沙屯媽祖婆網站表示，白沙屯媽5月11日下午回宮安座，神龕的紅色布幔也拉下，依例要等到回宮後第12天開爐才會再現神顏，今年開爐儀式在5月22日凌晨零點40分，信眾祭拜後從神龕裡取出火缸，把千辛萬苦取回的香火一一添加在拱天宮的多處香爐，火缸與頭旗再度被收起，信徒進香旗請回家後也要收起等待明年進香，儀式結束大家開心吃湯圓象徵圓圓滿滿，今年整個進香活動到此才算圓滿落幕。
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