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苗縣取消機車二段式左轉 再大盤點

聯合報／ 記者范榮達賴香珊／連線報導
苗栗縣5年來取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣5年來取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣5年來取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉，縣府16日將再大盤點檢討，有民代力促加速推動取消強制二段式左轉，提升安全。南投縣南投市實施路邊停車收費1年，發現多達1萬輛車次欠費，近日首度寄發催繳單。

苗栗縣政府2020年起推動高事故風險路廊（路口）優化改善計畫，為提升通行效率，撤除23處路口二段式左轉牌面，但仍保留二段式機車待轉格，騎士可以自行決定左轉方式，另有6處路口為雙向6車道、重車多，維持機車強制二段式左轉設計。縣府交通工務處預定16日再盤點、會勘。

縣議員陳光軒說，若待轉區空間不足，機車會溢出，恐與直行汽車發生碰撞，待轉區甚至被譏為待撞區，威脅生命安全。過往強制二段式左轉已不合時宜，希望縣府加速盤點並取消。

南投市路邊停車收費實施已滿周年，縣府針對欠費車主進行催繳，並提醒路側有編號的都是收費停車格，務必依規繳費。記者賴香珊／攝影
南投市路邊停車收費實施已滿周年，縣府針對欠費車主進行催繳，並提醒路側有編號的都是收費停車格，務必依規繳費。記者賴香珊／攝影

投市路邊停車欠費首度催繳

另，南投縣南投市路邊停車收費去年3月率先上路，埔里鎮、草屯鎮同年7月也先後啟用收費。南投縣交通工程及管理所指出，南投市開辦滿周年，因此開始對停車欠費1年以上的車主催繳，去年南投市3、4月欠費車輛達1萬500車次，以平信寄發催繳通知。

由於南投市路邊停車收費採路側停車柱及高位攝影機辨識車牌、無紙化收費，有些民眾停完車沒有看到收費單，未依規定繳費，成為催繳對象。

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