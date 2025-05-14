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桃園工程流廢標逾3次 去年198件、前5名為校舍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
中壢龍岡市民活動中心增建工程2年前風光動工，至今停擺。圖為該增建工程模擬圖。圖／桃園市政府提供
中壢龍岡市民活動中心增建工程2年前風光動工，至今停擺。圖為該增建工程模擬圖。圖／桃園市政府提供

桃園市公共工程近年屢傳流標，有活動中心流標7次還標不出，民代昨要求市府深入檢討，並兼顧公共工程建設品質。市府回應，流廢標原因多為預算不足、工期不符等，政風處近年訂定處理原則，廢標率從前年29.76%降至去年13.7%，成效顯著。

桃園市政風處統計，去年市府所屬各機關和學校辦理公告金額以上的工程採購，流標、廢標達3次以上者共198件，其中，流廢標次數前5名皆為校舍整修改善工程。

政風處昨到議會工作報告，多名民代關切公共工程發包情形。市議員黃婉如說，桃園區文中活動中心流標3次、三民活動中心流標7次，流標頻繁，市議員謝美英更提到，中壢龍岡、舊明活動中心還發生廠商落跑、招標流標等狀況，好好的活動中心完全不能用，導致關懷據點業務停擺。

市議員李家興、劉曾玉春表示，原物料漲價，標案價位不合理就不會有人投標，工程完工後的品質也很重要，楊梅區青山活動中心也遇到廠商半途落跑，政風處應深入了解，不是發包了就沒事。

「市府每分錢都要花在刀口上。」政風處長吳滄俯回應，每次廢流標，政風處都會協助採購機關討論原因，經討論後，第一次流標的案件約6成能在第二次招標時成功。

吳滄俯也說，市府訂有「桃園市政府工程採購流標廢標後續處理原則」，列管查核金額以上工程流廢標達3次以上採購案件，廢標率已降至13.7%，履約階段如出現問題，政風處也會查明原因。

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