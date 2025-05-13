白沙屯媽進香「至尊號」現身 九旬老婦臂章六位數全是2
白沙屯媽往北港徒步進香今年創下報名香客近33萬人的驚人數字，苗栗市90歲的林姓老婦報名的編號連續六個2，正巧是222222，堪稱白沙屯媽進香史上，迄今最搶眼的「至尊號」，家人都很開心，要將這個進香臂章珍藏留念。
林姓老婦最近幾年都會報名白沙屯媽進香活動，今年她和91歲的大姑、還有小女兒的夫婿及另一名好友一起報名，雖然報了名，但4人都不隨香徒步或搭車，主要是希望能在吉祥疏文留名上奏，祈求媽祖婆保佑大家平安，4人報名進香的編號分別是222219至222222，林姓老婦幸運的拿到連續六個2的特殊編號，今年還有111111的同號，但不知花落誰家。此外，今年廟方準備了23萬件的進香服，7天就發完了，222222未超出23萬件，進香背心還是領得到。
拱天宮表示 ，每年報名作業，廟方並不會刻意將特殊編號抽出，都是以平常心看待，近年編號都是打印，且早在去年就開始準備，打印後還會再復審，確認為不會出現「同號」，香客報名期間志工開設的服務窗口都按順序將臂章排出，每箱1000個，但有的窗口進度較快，香客轉換窗口，領取的臂章編號可能就會出現好幾千號的落差，不過香客幾乎不會在意，畢竟只是一個編號，重要的是大家隨白沙屯媽進香，抱持的是虔誠的信仰之心。
廟方說，近年來報名香客年年爆量，也超乎廟方的估計，過去使用的打印機只有5位數，今年還增加6位數的打印機，但舊的打印機也仍在使用，因此有的臂章會出現「0」字頭，有的就沒有，但編號會一一查核 ，確保不會同號。
拱天宮文化組執行長洪建華表示，今年臂章沒有問題，倒是有一件進香服的勇字徽章被釘反了，拿到的香客不以為意，對方是為重病的哥哥來報名，開心認為有「顛倒勇」寓意，希望能帶兄長一起進香，讓病情好轉，遺憾的是他的哥哥未能撐住，在白沙屯媽出發前就已不幸離世。
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