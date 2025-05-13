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中壢車站前亂丟廢棄物網熱議批評 環局鎖定婦人開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢區中正路、建國路口，鐵路地下化工程圍籬旁（圖中），清晨遭人丟棄大批回收廢棄物，網友熱議批評。記者曾增勳／攝影
中壢區中正路、建國路口，鐵路地下化工程圍籬旁（圖中），清晨遭人丟棄大批回收廢棄物，網友熱議批評。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢區中正路、建國路口、中壢火車站前方，鐵路地下化工程圍籬旁，昨天清晨遭人丟棄大批回收廢棄物，民眾拍照PO網，引起網友熱議批評，市府環保局今天下午表示，據報車站前路口被丟廢棄物後，馬上派員清除，並會同警方調閱監視器鎖定1婦人涉案，將通知到案依法究辦。

網友PO文指出，中壢車站前中正、建國路口，鐵路地下化工程圍籬旁，遭人丟棄大批回收廢棄物，擺在大馬路，批評「中壢不要再鬧了好不好」！引起網友熱議，網友說「原來中壢人的素質這麼差，垃圾不丟垃圾車，直接丟路邊」、「怎麼有新明市場的即視感，拜託攤商不要鬧了」，還有網友說「趕快科技執法」 。

市府環保局表示，該局環管處中壢中隊據報，立即派員到中正、建國路口現場稽查，未見有堆置回收廢棄物，經中壢警方調閱周邊監視器，鎖定 1年長婦人涉及放置廢棄物，查獲將依違反廢棄物清理法規定告發，最高裁罰6000元，如再任意堆置垃圾汙染環境，將按次告發處分。

中壢警方調查，經查該名婦人經常在車站附近店家收取回收廢棄物，有時回收寶特瓶利用汽車碾壓，該婦人經常將大量資源回收物清晨放置在車站周邊，等民間資源回收車輛載走，該婦人曾將回收廢棄物放置公車總站附近多處遭人檢舉。

市府環保局表示，環管處已在車站附近該處裝設攝影監控設備，為避免後續再遭人任意棄置廢棄物，將與中壢分局合作監控和追查亂丟廢棄物可疑人車，並要求中隊主動加強巡查，維護地區環境衛生。

中壢區中正路、建國路口，鐵路地下化工程圍籬旁（圖中），清晨遭人丟棄大批回收廢棄物，網友熱議批評。記者曾增勳／攝影
中壢區中正路、建國路口，鐵路地下化工程圍籬旁（圖中），清晨遭人丟棄大批回收廢棄物，網友熱議批評。記者曾增勳／攝影

中壢 廢棄物

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