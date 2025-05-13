端午將至！桃園榮家百歲耆老獲贈禮金 齊聚一堂逾千歲
端午節將至，桃園榮民之家今於咖啡館舉辦端午茶會，齊聚12位嵩壽長者，代表受贈235份慰問禮金，現場長者加起來歲數超過千歲，希望祝福長輩健康平安呷百二，慈善會也在現場和伯伯話家常，笑聲四起相當溫馨。
社團法人中華佛教善緣慈善會長期關心弱勢家庭，辦理清寒獎學金專案並推行關慰耆老人瑞活動。今慈善會理事李德平、副秘書長周雲蓮、楊雨榮及周錦富前往桃園榮民之家，為人瑞耆老住民送上敬老金。
副祕書長周雲蓮表示，為感念榮民長輩對國家社會帶來安定貢獻，致贈關慰金來表達感謝及敬老之意。今年101歲人瑞孫伯伯拿到慰問紅包頻揮手感謝，103歲的張伯伯感動之情溢於言表；長者齊聚咖啡館總歲數達千歲，活動中也準備壽桃傳遞高壽之喜。
榮民之家主任陳平表示，感謝中華佛教善緣慈善會的敬老善心，對榮民長者的持續關懷與重視，讓這群曾保國衛民的耆老人瑞備感溫馨。家區住民平均85歲，現有24名百歲人瑞，榮家會持續積極連結各界資源，充實服務照顧量能，成為銀髮宜居的幸福社區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言