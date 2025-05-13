桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次

桃園市公共工程近年多次流標，去年流標、廢標3次以上者共198件。民代質疑，各地工程頻傳流標、廠商落跑等狀況品質堪憂，市府不能老以缺工、物料上漲當藉口。市府回應，流廢標原因多為預算不足、工期不符等，政風處已訂處理原則，去年廢標率下降至13.7%，成效顯著。

政風處統計，去年市府所屬各機關和學校辦理公告金額以上的工程採購流標、廢標達3次以上者共198件，其中，流廢標次數前5名皆為校舍整修改善工程，包含圖書館空間環境改善、廁所整修、新建無障礙電梯，原因主要為預算不足、工期不符、契約書圖條件不合理及集中採購等。

政風處今至議會工作報告，公共工程品質引發多位民代質疑。議員謝美英表示，中壢龍岡、舊明活動中心前年發包增建，竟先後發生廠商落跑、招標流標等狀況，好好的活動中心因完工遙遙無期，民眾完全不能使用，還導致關懷據點業務停擺。

議員黃婉如說，桃園區不少活動中心流標數次，其中，文中活動中心流標3次、三民活動中心流標7次，中路、中信活動中心更尚未標出，「到底為什麼會流標那麼多次？」

議員李家興、議員劉曾玉春直言，原物料漲價下，標案價位不合理就不會有人投標，工程完工後的品質也很重要，如楊梅區青山活動中心雖順利標出，但廠商施作到一半就停工落跑，政風處應深入了解，不是發包了就沒事，驗收成果才最重要。

「市府每分錢都要花在刀口上。」政風處長吳滄俯回應，每次廢流標，政風處都會協助採購機關討論原因，也會在招標前提供詳細建議及輔導，經討論後，第一次流標的案件約6成能在第二次招標時成功。

吳滄俯表示，市府訂有「桃園市政府工程採購流標廢標後續處理原則」，統計列管查核金額以上工程流廢標達3次以上採購案件，目前廢標率已從2022年的29.76%下降至去年的13.7%，決標後的履約階段如出現問題，政風處也會了解查明原因。