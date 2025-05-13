快訊

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

《核管法》三讀通過！核電廠運轉年限「最多再延長20年」

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

聽新聞
0:00 / 0:00

待轉區成待撞區？苗栗取消23處二段式左轉 16日再盤點檢討

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣5年取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣5年取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣5年取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉，縣府5月16日將再大盤點檢討，議員陳光軒認為強制二段式不合時宜，甚至有待轉區變待撞區之虞，要求加速擴大推動。

苗栗縣政府2020年起推動高事故風險路廊（路口）優化改善計畫，盤點二段式左轉58處路口，其中15處，加上新增8處，評估減少等待時間，提升通行效率，23處路口撤除二段式左轉牌面，不過，仍保留二段式機車待轉格，騎士可以自行決定左轉方式。

另有6處路口因雙向6車道，重車多等，考量交通安全與路型條件，維持原有機車強制二段式左轉設計，縣府交通工務處預定16日邀集路權單位研商，盤點有調整空間的二段式左轉路口，未來配合會勘結果逐步調整路口設計。

陳光軒力促取消強制二段式左轉，他指出，汽、機車平權，台灣是少數二段式左轉的國家，且部分縣市已全面取消二段式左轉，此外，台灣代步機車密度高，交通繁忙時段，待轉區空間不足，機車會溢出，與直行汽車恐怕發生碰撞狀況，待轉區甚至被譏為待撞區，威脅生命安全。

他說，根據相關研究，及試辦結果，機車直接左轉事故，還比二段式左轉事故低，強制二段式左轉觀念，因時空因素，已不合時宜，機車在路口可以選擇二段式左轉，或是直接左轉，也有分散車流作用，縣府取消強制二段式左轉要加速，並擴大辦理。

待轉區

延伸閱讀

影／苗栗泰安驚見大面積落石砸車 縣府公布開放時段

台灣客家文化館13歲 勤美祝壽捐「400多件客庄文物」

影／罷免二階未達門檻、未送件 苗栗罷團稱「沒有失敗」：我們不會停止

二階未達門檻！苗栗罷免陳超明、邱鎮軍罷團 截止日宣告未送件

相關新聞

桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次

桃園市公共工程近年多次流標，去年流標、廢標3次以上者共198件。民代質疑，各地工程頻傳流標、廠商落跑等狀況品質堪憂，市府...

桃園市長張善政赴日取經軌道經濟 與東京都市再生推手交流

桃園市長張善政應台灣軌道經濟發展協會理事長張政源邀請，昨天率市府團隊至日本考察軌道經濟，就交通建設整合、文資保留、人本規...

待轉區成待撞區？苗栗取消23處二段式左轉 16日再盤點檢討

苗栗縣5年取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉，縣府5月16日將再大盤點檢討，議員陳光軒認為強制...

觀音桃科園區化災風險高 消防模擬槽車洩漏搶救演練

台灣波律股份有限公司營運暨研發中心為桃園科技工業園區化學品廠商，廠內存放公共危險物品、毒性及關注化學物質品類繁多，若發生...

新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲...

影／苗栗泰安驚見大面積落石砸車 縣府公布開放時段

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里處昨天中午發生邊坡大面積落石，其中還有轎車大小的巨石，昨晚7點後封路，縣府表示，落石路段今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。