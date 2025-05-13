待轉區成待撞區？苗栗取消23處二段式左轉 16日再盤點檢討

苗栗縣5年取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉，縣府5月16日將再大盤點檢討，議員陳光軒認為強制二段式不合時宜，甚至有待轉區變待撞區之虞，要求加速擴大推動。

苗栗縣政府2020年起推動高事故風險路廊（路口）優化改善計畫，盤點二段式左轉58處路口，其中15處，加上新增8處，評估減少等待時間，提升通行效率，23處路口撤除二段式左轉牌面，不過，仍保留二段式機車待轉格，騎士可以自行決定左轉方式。

另有6處路口因雙向6車道，重車多等，考量交通安全與路型條件，維持原有機車強制二段式左轉設計，縣府交通工務處預定16日邀集路權單位研商，盤點有調整空間的二段式左轉路口，未來配合會勘結果逐步調整路口設計。

陳光軒力促取消強制二段式左轉，他指出，汽、機車平權，台灣是少數二段式左轉的國家，且部分縣市已全面取消二段式左轉，此外，台灣代步機車密度高，交通繁忙時段，待轉區空間不足，機車會溢出，與直行汽車恐怕發生碰撞狀況，待轉區甚至被譏為待撞區，威脅生命安全。

他說，根據相關研究，及試辦結果，機車直接左轉事故，還比二段式左轉事故低，強制二段式左轉觀念，因時空因素，已不合時宜，機車在路口可以選擇二段式左轉，或是直接左轉，也有分散車流作用，縣府取消強制二段式左轉要加速，並擴大辦理。