觀音桃科園區化災風險高 消防模擬槽車洩漏搶救演練
台灣波律股份有限公司營運暨研發中心為桃園科技工業園區化學品廠商，廠內存放公共危險物品、毒性及關注化學物質品類繁多，若發生意外將造成重大災害。桃園市消防局觀音分隊今辦理化災搶救演練，模擬氫氟酸槽車因作業疏失不慎引起洩漏，廠方立即啟動自衛消防編組，由員工穿著A級防護衣進行止漏作業，並架設除汙棚除汙。
觀音分隊指出，今演練消防單位抵達現場首要確認災害類型及是否有民眾受困，並了解化學品種類及研擬救災方案，依據消防法，消防指揮人員搶救工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所及一定規模以上實驗室或倉庫火災時，其管理權人應提供場所平面配置圖、化學品救災必要資訊，並立即指派專人至現場協助救災，以利消防人員執行各類型化學品工廠火災搶救任務時，能獲取正確即時的救災資訊。
今日演練除了展現廠方平時訓練的成果，有能力於第一時間緊急處理事故，桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會區域聯防小組也到場協助救災，集結附近化學防護衣、濾毒罐、除汙設備等救災資源，供消防單位提升應變事故時的能量，作為救災無虞的後盾。環境部化學物質管理署北區環境事故專業技術小組桃園隊攜帶專業儀器配合演練，於災時及災後檢測危害濃度，確保救災人員安全。
觀音分隊長林宏鋅表示，符合桃園市火災預防自治條例第15條所列的場所，皆應製作危害辨識卡；場所平面配置圖及危害辨識卡能提供即時場所資訊，供指揮人員判斷依據，場所應依據營業使用不定時更新，確保發生災害時能準確提供資訊，迅速搶救化災。
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