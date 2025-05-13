快訊

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

《核管法》三讀通過！核電廠運轉年限「最多再延長20年」

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

觀音桃科園區化災風險高 消防模擬槽車洩漏搶救演練

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
北區環境事故專業技術小組桃園隊攜帶專業儀器檢測濃度。圖／觀音分隊提供
北區環境事故專業技術小組桃園隊攜帶專業儀器檢測濃度。圖／觀音分隊提供

台灣波律股份有限公司營運暨研發中心為桃園科技工業園區化學品廠商，廠內存放公共危險物品、毒性及關注化學物質品類繁多，若發生意外將造成重大災害。桃園市消防局觀音分隊今辦理化災搶救演練，模擬氫氟酸槽車因作業疏失不慎引起洩漏，廠方立即啟動自衛消防編組，由員工穿著A級防護衣進行止漏作業，並架設除汙棚除汙。

觀音分隊指出，今演練消防單位抵達現場首要確認災害類型及是否有民眾受困，並了解化學品種類及研擬救災方案，依據消防法，消防指揮人員搶救工廠、儲存化學品的倉庫或儲存場所及一定規模以上實驗室或倉庫火災時，其管理權人應提供場所平面配置圖、化學品救災必要資訊，並立即指派專人至現場協助救災，以利消防人員執行各類型化學品工廠火災搶救任務時，能獲取正確即時的救災資訊。

今日演練除了展現廠方平時訓練的成果，有能力於第一時間緊急處理事故，桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會區域聯防小組也到場協助救災，集結附近化學防護衣、濾毒罐、除汙設備等救災資源，供消防單位提升應變事故時的能量，作為救災無虞的後盾。環境部化學物質管理署北區環境事故專業技術小組桃園隊攜帶專業儀器配合演練，於災時及災後檢測危害濃度，確保救災人員安全。

觀音分隊長林宏鋅表示，符合桃園市火災預防自治條例第15條所列的場所，皆應製作危害辨識卡；場所平面配置圖及危害辨識卡能提供即時場所資訊，供指揮人員判斷依據，場所應依據營業使用不定時更新，確保發生災害時能準確提供資訊，迅速搶救化災。

消防人員著化學防護衣需通過除汙棚刷洗，經試紙檢測無汙染才能離開。圖／觀音分隊提供
消防人員著化學防護衣需通過除汙棚刷洗，經試紙檢測無汙染才能離開。圖／觀音分隊提供
廠方員工模擬槽體破裂止漏搶救。圖／觀音分隊提供
廠方員工模擬槽體破裂止漏搶救。圖／觀音分隊提供
廠方員工拉設封鎖線後，需除汙檢測脫裝。圖／觀音分隊提供
廠方員工拉設封鎖線後，需除汙檢測脫裝。圖／觀音分隊提供

桃園 消防人員 觀音

延伸閱讀

高雄市區飄瓦斯味勾起氣爆恐怖經驗 臭味源頭找到了

影／台南市南區民宅點蚊香引燃雜物 2樓竄出濃煙消防急救援

踏勘澄清湖步道 陳其邁：行人優先打造低碳樂活園區

火煙不斷竄出！三重木材工廠「木材助燃狂燒」 消防緊急灌救

相關新聞

桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次

桃園市公共工程近年多次流標，去年流標、廢標3次以上者共198件。民代質疑，各地工程頻傳流標、廠商落跑等狀況品質堪憂，市府...

桃園市長張善政赴日取經軌道經濟 與東京都市再生推手交流

桃園市長張善政應台灣軌道經濟發展協會理事長張政源邀請，昨天率市府團隊至日本考察軌道經濟，就交通建設整合、文資保留、人本規...

待轉區成待撞區？苗栗取消23處二段式左轉 16日再盤點檢討

苗栗縣5年取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉，縣府5月16日將再大盤點檢討，議員陳光軒認為強制...

觀音桃科園區化災風險高 消防模擬槽車洩漏搶救演練

台灣波律股份有限公司營運暨研發中心為桃園科技工業園區化學品廠商，廠內存放公共危險物品、毒性及關注化學物質品類繁多，若發生...

新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲...

影／苗栗泰安驚見大面積落石砸車 縣府公布開放時段

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里處昨天中午發生邊坡大面積落石，其中還有轎車大小的巨石，昨晚7點後封路，縣府表示，落石路段今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。