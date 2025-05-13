快訊

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

《核管法》三讀通過！核電廠運轉年限「最多再延長20年」

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。

新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。為確保遊客的安全與便利，開放期間現場將配置充足的安全管理人員，並設有乾濕分離的動線設計，有效降低滑倒風險。此外，市府也定期進行水質檢測與消毒作業，讓大人小孩都能安心戲水、放心遊玩。

產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。旅服中心內部設施齊全，包含電梯、哺育室、更衣間、無障礙及親子廁所，另提供飲水機與手機充電服務。同時提醒家長，孩童戲水須有家長陪同，並應做好防曬與補水措施。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹漁港為竹市重要觀光景點，不僅能前往漁產品直銷中心、波光市集品嘗新鮮海味，還可造訪國際風箏賽場、魚鱗天梯等絕美景點，市府近年整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。

新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。圖／新竹市政府提供
新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。圖／新竹市政府提供
產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。圖／新竹市政府提供
產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。圖／新竹市政府提供
新竹市政府近年整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。圖／新竹市政府提供
新竹市政府近年整修旅服中心的室內設施與戲水池，並增設多盞景觀照明，改善周邊夜間光環境，全面提升旅遊品質。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供
新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池。圖／新竹市政府提供

新竹 沙灘 親子

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」30人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

新竹城隍廟旁設停車場想省稅？民間設場優惠條件有眉角

竹市敬老愛心卡合作藥局再添8間 共52間藥局響應

新竹成為銀行布局新戰場 存款餘額躍居第六都

相關新聞

桃園公共工程流廢標頻傳 市民活動中心最慘流標7次

桃園市公共工程近年多次流標，去年流標、廢標3次以上者共198件。民代質疑，各地工程頻傳流標、廠商落跑等狀況品質堪憂，市府...

桃園市長張善政赴日取經軌道經濟 與東京都市再生推手交流

桃園市長張善政應台灣軌道經濟發展協會理事長張政源邀請，昨天率市府團隊至日本考察軌道經濟，就交通建設整合、文資保留、人本規...

待轉區成待撞區？苗栗取消23處二段式左轉 16日再盤點檢討

苗栗縣5年取消23處路口機車強制二段式左轉，騎士可以選擇待轉或直接左轉，縣府5月16日將再大盤點檢討，議員陳光軒認為強制...

觀音桃科園區化災風險高 消防模擬槽車洩漏搶救演練

台灣波律股份有限公司營運暨研發中心為桃園科技工業園區化學品廠商，廠內存放公共危險物品、毒性及關注化學物質品類繁多，若發生...

新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲...

影／苗栗泰安驚見大面積落石砸車 縣府公布開放時段

苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里處昨天中午發生邊坡大面積落石，其中還有轎車大小的巨石，昨晚7點後封路，縣府表示，落石路段今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。