新竹南寮親子沙灘5月起開放 新增遮陽傘、水霧機等設施

夏季腳步漸近，新竹市「南寮旅客服務中心親子沙灘」5月起開放營運至9月底，館內設有大型溜滑梯與觀景平台，戶外有寬敞沙坑及戲水池，旅服中心同步完善周邊設施，新增桌椅、置物櫃、大型遮陽傘及水霧噴灑機，營造更舒適友善的休憩環境。

新竹市產發處指出，親子沙灘自啟用以來深受家庭族群喜愛，每逢夏季皆吸引大量遊客前來同樂。為確保遊客的安全與便利，開放期間現場將配置充足的安全管理人員，並設有乾濕分離的動線設計，有效降低滑倒風險。此外，市府也定期進行水質檢測與消毒作業，讓大人小孩都能安心戲水、放心遊玩。

產發處說明，親子沙灘開放時間為每天上10時至下午5時免費入場。每周一與周五為清潔日，將暫停開放以維護環境整潔與使用安全。旅服中心內部設施齊全，包含電梯、哺育室、更衣間、無障礙及親子廁所，另提供飲水機與手機充電服務。同時提醒家長，孩童戲水須有家長陪同，並應做好防曬與補水措施。