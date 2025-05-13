影／苗栗泰安驚見大面積落石砸車 縣府公布開放時段
苗栗縣大湖鄉苗62線2.3公里處昨天中午發生邊坡大面積落石，其中還有轎車大小的巨石，昨晚7點後封路，縣府表示，落石路段今天13日與明天14日兩天，開放通行時間為每日清清晨6點至晚間6點30分，其餘時段將封閉，請民眾在開放時段通行，並留意行車安全。
縣府原民處表示，原定明天5月14日上午9點在泰雅文化產業園區舉辦的全縣部落大學開學典禮將照常舉行， 歡迎大家帶參加喜宴的心情出席。
苗栗縣前幾天連日下雨，縣府先前才發布行經苗62線要注意安全的訊息，昨天中午12點多在靠近大湖端2.3公里處就發生大規模落石，邱姓男子駕駛轎車行經時遭落石擊中，縣府消防局接獲報案，救出受困車內傷患緊急送醫，傷者胸口疼痛及右腋下挫傷，並無生命危險。
縣府交通工務處接獲報案，調派機具到場搶通，其中有一顆大石頭有如轎車大小，現場怵目心驚。
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