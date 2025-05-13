大漢溪山豬湖生態園區螢火蟲回來 桃園最新賞螢熱點

桃園市大溪區大漢溪山豬湖生態親水園區開放以來，近年每年吸引逾60萬人遊玩，該園區的林下小徑180公尺水路生態棲地，吸引大量螢火蟲繁殖復育，市府水務局今天表示，該園區水質全面改善、生態環境棲地還原，螢火蟲天然繁殖復育，最近辦理「螢光奇景」夜訪山豬湖遊程報名炒殺，成為桃園最新賞螢熱點。

大漢溪畔的山豬湖生態親水園區，早年被人非法占用設置主題樂園，破壞山林棲地，市府水務局斥資1.3億元修復山豬湖生態棲息，打造 28公頃生態探索、環境觀察及親子親水園區，引進永福溪水完成600公尺生態河道還原舊河道，2023年12月底完工開園迄今，當年吸引遊客逾68萬人、去年遊客創新高達73萬人次，今年至4月底遊客已達25萬人次入園，遊客逐年成長。

市府水務局表示，隨著該園區水質全面改善，山林生態棲地還原，在4、5月螢火蟲季節， 生態保育人員發現螢火蟲回來了，透過園區棲地自然繁殖復育，尤其園區的林下小徑180公尺水路生態棲地，面積大約1公頃範圍夜空中螢光點點，螢火蟲自然復育成功。