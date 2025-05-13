付費服務接受度不高 衛福部推銀髮健身俱樂部沒人要去

桃園市衛生局表示，銀髮健身俱樂部是為了因應高齡化社會，由衛福部國民健康署補助地方政府設置，結合公有閒置空間，提供65歲以上（含55歲以上原住民）長者多元運動課程，促進健康、預防失能，計畫為期3年，每周至少開課2天、每次2小時以上，並由具資格的中級國民體適能指導員、預防及延緩失能照護服務方案專業運動指導人員授課。

衛生局表示，銀髮健身俱樂部據點空間須符合安全與無障礙規範，課程搭配ICOPE（長者健康整合式功能評估），包含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱6大項目，了解長者是否有健康警訊噢功能評估與成效追蹤。

截至今年4月，桃園市已有11家銀髮健身俱樂部經衛福部國健署核定設立，另有1家據點已通過審查待核定。目前只有一家觀音區新坡社福館去年停止營業，原因是3年補助計畫到期，沒有額外費用可以支援講師費，雖然有有嘗試自費課程，但是民眾意願不高；據點停止營運銀髮健身俱樂部後，運動器材移由執行單位（醫院）供復健民眾使用。

衛生局表示，銀髮健身俱樂部遭遇經營困境包括招生困難與長者參與度不足，觀察實際營運中，多數據點反映招生不易，雖然高齡者健康促進的需求日益提高，台灣有逾六成長者每周身體活動量未達建議標準（每周身體活動量至少150至300分鐘中等強度有氧身體活動），但是從招生不容易的角度看，也同時意味著參與動機不足。

另一經營挑戰是收費接受度低，在補助期滿後，據點試圖以收費制維持營運，但民眾對於付費服務的接受度不高，或因經濟考量，導致收費模式推行困難。

還有就是經費來源不穩與人力資源有限，隨著中央補助屆期，缺乏穩定經費來源成為營運的重大瓶頸，對於管理人力及師資聘用也受此影響。

衛生局認為，銀髮健身俱樂部要能經營，必須持續布建與多元場域整合，積極推動而將據點拓展至社區、醫療院所、學校及政府機關等多元場域，讓長者能就近參與運動活動。另外就是結合科技與智慧化管理，部分俱樂部引進智慧等速肌力設備，結合雲端管理數據，可即時顯示使用者的生理數據與運動狀態，除可確保每次運動的安全性與有效性，也可評估肌肉力量、協調能力及心肺耐力等相關資訊，以了解運動成效。

衛生局也舉例桃園市經營成效好的例子，包括2021核定的據點「40+逆齡運動俱樂部」，執行單位體育大學經營成效良好，過去3年來年每年皆服務超過1000人次。據點課程規畫完整，融合智能設備並結合多樣小器材訓練，有效改善長者行動能力。

「40+逆齡運動俱樂部」開課前會提供免費肌力測試，由專業人員說明課規畫與場地環境，協助長者安心參與，課程中也會持續關心學員的使用狀況，視體能與肌力狀態調整運動內容與阻力設定，降低受傷風險，此外還設立官方LINE提供一對一溝通與課後關懷，強化長者信任感。