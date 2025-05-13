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造橋南瓜季登場迎賓 200公尺南瓜隧道吸睛拍好拍滿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
位在國3大山交流道附近的龍昇村大潭，有獨具特色的200公尺長南瓜隧道，讓遊客拍好拍滿、玩得過癮。圖／苗栗縣政府提供
位在國3大山交流道附近的龍昇村大潭，有獨具特色的200公尺長南瓜隧道，讓遊客拍好拍滿、玩得過癮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣造橋鄉知名的南瓜季又來了！造橋鄉公所與農會今年在牛奶故鄉苗翔牧場舉辦造橋南瓜季活動，已正式登場迎賓，並在國3大山交流道附近的龍昇村大潭，也打造200公尺長的觀賞性南瓜隧道，讓遊客拍好拍滿、玩得過癮。

南瓜不只是萬聖節的主角，更是造橋鄉的超人氣明星農產品。造橋南瓜季已經邁入第17年，為造橋鄉內重要活動，其中造橋鄉農會今年購買大南瓜、東昇、瑞福、李白、一品、吉安、阿成、金Ｑ、牛奶南瓜等，多項品種南瓜苗提供農民栽培。

打造知名的南瓜隧道有各種南瓜盛產，可以見到不同顏色如金黃、乳白、翠綠等南瓜，還有形狀特別宛如球棒、蛇形的南瓜，讓人大開眼界，也是最佳取景地點。

除了賞南瓜、拍美照，即日起至18日的農特產品展售，集結18鄉鎮農漁會齊聚，特色農產一次買齊。

造橋鄉知名的南瓜季已正式登場迎賓，本周六、日將在牛奶故鄉的苗翔牧場舉辦造橋南瓜季活動。圖／苗栗縣政府提供
造橋鄉知名的南瓜季已正式登場迎賓，本周六、日將在牛奶故鄉的苗翔牧場舉辦造橋南瓜季活動。圖／苗栗縣政府提供

南瓜 苗栗縣 農會

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