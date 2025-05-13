58歲男劇烈頭痛緊急送醫 腦部動脈瘤不知破裂險要命

58歲的李先生日前在家中突感劇烈頭痛，家人立刻呼叫救護車到衛福部桃園醫院，經診斷確認為腦部動脈瘤破裂導致顱內出血，院方即刻安排神經外科團隊手術，術後在加護病房觀察4天，穩定後轉入普通病房與掌握復健關鍵期。

桃園醫院神經外科醫師陳捷一說明，腦動脈瘤破裂是高度危險的腦血管疾病，常見於30至60歲的族群，女性發生率高於男性；劇烈頭痛往往是腦動脈瘤破裂的唯一徵兆，若疼痛如「雷擊」般突然發作，並在1小時內達到高峰，且伴隨年齡超過40歲、頸部僵硬、意識改變或出力時疼痛加劇等症狀，應高度懷疑腦動脈瘤破裂，應立即就醫，由專業醫師進行腦部電腦斷層掃描（CT）以確認診斷。

在普通病房期間，李先生在物理治療師的協助下展開密集且有計畫的功能活動訓練，包括早期下床、日常動作模擬及認知活化。5次復健療程後，他可以重新站起，逐步恢復行走能力，並順利返家休養。院方表示，這樣的成效不僅代表患者成功跨出重生的第一步，更凸顯了早期復健在腦血管疾病康復中的重要。

桃園醫院物理治療師詹禹慈指出，早期復健能顯著縮短臥床時間，降低加護病房常見的重症後虛弱症（Post Intensive Care Syndrome, PICS）發生機率，對病患的日常生活功能、認知表現及警醒程度都有顯著改善，更能有效縮短住院天數，加速患者回歸正常生活。

詹禹慈呼籲，預防勝於治療，避免腦動脈瘤破裂的最佳策略包括定期健康檢查、控制血壓、保持規律運動及健康飲食，雖然腦動脈瘤的發生難以預測，但透過迅速的醫療反應與積極的復健介入，仍能大幅提高病患存活率及自理能力。她強調，當病患生命徵象穩定後，應立即由物理治療師、職能治療師及語言治療師共同介入，進行病房內的多方位復健訓練，這對患者的神經功能恢復及長期生活品質至關重要。