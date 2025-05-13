糞石搞怪！4歲女童急性闌尾炎引發腹膜炎 罕見且手術難

苗栗一名4歲女童出現嘔吐、腹脹及便秘等症狀，母親原以為孩子是一般腸胃炎或大便阻塞，未立即就醫。不料隔天，女童開始發高燒且肚子嚴重疼痛，母親才帶她到大千醫院急診。經醫師以電腦斷層檢查發現，竟是糞便硬化成的「糞石」卡住闌尾，並造成急性闌尾炎破裂引發腹膜炎，情況緊急。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，兒童發生急性闌尾炎大多落在12至18歲之間，10歲以下已相當少見，這次案例發生在年僅4歲幼童身上，更是罕見，因此很容易被誤診。幸好病童在接受腹腔鏡微創手術，成功切除闌尾、移除糞石，同時將腹膜炎膿瘍引流乾淨後，身體復原狀況良好，5天後順利出院。

馮啟彥表示，雖然腹腔鏡微創手術被廣泛使用在疾病治療中，但在年幼孩童身上非常不易執行，因為幼童體重輕、腹腔空間小，不容易操作腹腔鏡的手術器械，且手術全程中，腹壓不能過高，加上女童闌尾破裂引發腹膜炎及腸沾黏，更是大幅提高腹腔鏡微創手術的困難度。

馮啟彥提醒，無論年紀大小，一旦出現不明原因的腹痛，一定盡速就醫，如果延誤治療時機，釀成腹膜炎及敗血性休克時，不僅手術困難，也容易造成後遺症發生。