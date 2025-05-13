快訊

三星Galaxy S25 Edge定價3萬7900元起！今起限量預購送容量升級、好禮一次看

高雄街頭現「150公分」鱷魚 網友驚呼：這裡是亞馬遜嗎？

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

糞石搞怪！4歲女童急性闌尾炎引發腹膜炎 罕見且手術難

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
馮啟彥主任表示，急性闌尾炎發生在4歲幼童身上非常罕見。圖／大千綜合醫院提供
馮啟彥主任表示，急性闌尾炎發生在4歲幼童身上非常罕見。圖／大千綜合醫院提供

苗栗一名4歲女童出現嘔吐、腹脹及便秘等症狀，母親原以為孩子是一般腸胃炎或大便阻塞，未立即就醫。不料隔天，女童開始發高燒且肚子嚴重疼痛，母親才帶她到大千醫院急診。經醫師以電腦斷層檢查發現，竟是糞便硬化成的「糞石」卡住闌尾，並造成急性闌尾炎破裂引發腹膜炎，情況緊急。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，兒童發生急性闌尾炎大多落在12至18歲之間，10歲以下已相當少見，這次案例發生在年僅4歲幼童身上，更是罕見，因此很容易被誤診。幸好病童在接受腹腔鏡微創手術，成功切除闌尾、移除糞石，同時將腹膜炎膿瘍引流乾淨後，身體復原狀況良好，5天後順利出院。

馮啟彥表示，雖然腹腔鏡微創手術被廣泛使用在疾病治療中，但在年幼孩童身上非常不易執行，因為幼童體重輕、腹腔空間小，不容易操作腹腔鏡的手術器械，且手術全程中，腹壓不能過高，加上女童闌尾破裂引發腹膜炎及腸沾黏，更是大幅提高腹腔鏡微創手術的困難度。

馮啟彥提醒，無論年紀大小，一旦出現不明原因的腹痛，一定盡速就醫，如果延誤治療時機，釀成腹膜炎及敗血性休克時，不僅手術困難，也容易造成後遺症發生。

4歲病童經電腦斷層檢查，發現為糞石卡住闌尾(紅圈處)，造成急性闌尾炎破裂合併腹膜炎。圖／大千綜合醫院提供
4歲病童經電腦斷層檢查，發現為糞石卡住闌尾(紅圈處)，造成急性闌尾炎破裂合併腹膜炎。圖／大千綜合醫院提供
馮啟彥提醒，無論年紀大小，一旦出現不明原因腹痛，應盡速就醫。圖／大千綜合醫院提供
馮啟彥提醒，無論年紀大小，一旦出現不明原因腹痛，應盡速就醫。圖／大千綜合醫院提供

女童 微創手術 母親

延伸閱讀

80歲婦人罹肺腺癌 單一孔洞達文西手術優點多、好照顧

陽光行動／醫院換麻醉氣體 手術室年減碳700噸

陽光行動／偏鄉醫療減碳排 視訊看診+AI輔助

10克拉方鑽增值百萬！佩甄深情喊話「更愛老公」

相關新聞

新冠就診增9978人 連續5周上升…11個月男嬰重症哮吼

第七波Omicron疫情持續升溫，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠就診人次已經連續5周上升，今年升幅比去年快，預期在6月達到...

台彩端午加碼520登場 賓果賓果首次加碼超級獎號玩法

端午節5月底報到，台彩端午加碼520登場。台彩公司今日宣布114年端午加碼活動，大樂透、BINGO BINGO、39樂合...

國中妹搭Uber被「雨中丟包」！母心碎控司機：亂改行程還收500元小費

許多人出行會叫Uber代步，不過有家長控訴，雨天委託Uber載女兒上學，司機卻半路拒載還討要500元小費，更惡劣的是拿到小費後，仍把女兒趕下車，害她在路邊無助大哭！ 綜合該家長臉書發文與《TVB

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

位於台北市後火車站商圈老店「苦茶之家」長安總店，近期貼出休業公告，引發大批網友留言，網友嘆「喝了40幾年，謝謝苦茶之家」...

只能選雞肉配豆漿？瘦身食物人氣TOP 10

控制體重、減脂...早餐除了雞胸肉配無糖豆漿，哪些食物適合健身族、飲食控制的人？

台版「地面師」成詐騙主流 地政事務所如何成功防詐

詐騙橫行，騙錢已經不稀奇，首宗台版「地面師」案被揭發後，顛覆一般人對詐騙的認知，從2024年11月起，北市地政事務所針對民眾「抵押權設定案件」即時啟動關懷機制，據統計，北市地所共防阻了5件「地面師」案，攔阻金額達4925萬元，繼金融機構，地政事務所成也站上了防詐第一線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。