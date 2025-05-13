新竹城隍廟旁設停車場想省稅？民間設場優惠條件有眉角

新竹市城隍廟香火鼎盛、信眾絡繹不絕，每到假日停車位總是一位難求，近期老張看準商機，準備將廟附近的閒置土地，規畫做為收費停車場使用，又擔心會因此導致地價稅增加。新竹市稅務局說明，若想適用優惠稅率，停車場需供公眾使用。

新竹市稅務局說明，依土地稅法第18條規定，土地所有權人設置供「公眾使用」的停車場用地，並依停車場法規定取得「停車場登記證」，即可申請按10‰特別稅率課徵地價稅。

不過如屬臨時路外停車場用地，依行政院2011年6月8日院台財字第1000029224 號函規定，自2011年6月8日以後提出申請者，不再適用該優惠稅率。至前已核准適用者，將在停車場核准設置年限屆滿之次年起，恢復按一般用地稅率課徵地價稅。

新竹市稅務局說明，老張若想將閒置土地作為收費停車場並適用地價稅優惠稅率，必須先向交通處申請取得停車場登記證，且該停車場必須是供公眾使用，並不得為臨時路外停車場，始得向稅務局申請按10‰特別稅率課徵地價稅。

稅務局提醒，欲申請按停車場用地特別稅率課徵地價稅，土地所有權人應於地價稅開徵 40日（即9月22日）前向稅務局提出申請，經核准後當年度即可以適用優惠稅率，逾期申請者，自申請之次年開始適用。

稅務局表示，申請核准後，如停車場登記證核准年限屆滿，則需重新申請換發停車場登記證，並於當年度9月22日前檢附相關證明文件向稅務局重新提出申請，才可繼續適用10‰特別稅率課徵。民眾如有任何疑問，可洽稅務局網站、AI 智能客服或撥03-5225161轉422-437、0800-000321、1999市民服務專線洽詢。