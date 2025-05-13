竹市火災鑑定實驗室獲認證 昨揭牌

新竹市消防局火災鑑定實驗室獲中央補助600萬元擴建、重建線路，市府也挹注720萬元添購高端儀器，今年3月通過財團法人全國認證基金會（TAF）「測試實驗室」認證，昨揭牌，成為六都以外首座獲該認證的火災鑑定實驗室，有助提升竹市與科學園區公共安全。

竹市府指出，新竹市消防局火災鑑定實驗室2001年運作至今長年未更新，受限空間與設備，部分跡證化學成分與可燃性材料分析項目難以執行；擴建後的實驗室面積達20坪，為原來實驗室的2倍，並陸續添購桌上型顯微拉曼光譜分析儀、能量分散型螢光X射線分析儀。

能量分散型螢光X射線分析儀能分析火災中無機材料殘跡，可應用於科學園區廠房廢液管線具自燃性質的無機元素如鋰電池金屬分析、禁水性金屬等無機材料殘餘物分析。

完成擴建與設備更新的火災鑑定實驗室昨天揭牌，代理市長邱臣遠到場參與，20多年前啟用之初曾親臨揭牌的國際刑事鑑定專家李昌鈺博士，也特別在美國錄製影片肯定與祝福。

消防局進一步說明，消防局在實驗室擴建完工後，也積極培訓具備專業能力的火調人員，並依據國際標準ASTM方法進行火災殘跡的處理與分析，歷經初審、實地訪查等流程，才取得測試實驗室認證。認證實驗室將透過精準的跡證分析與正確的起火原因研判，提升火災調查與鑑定工作公信力。