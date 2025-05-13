通霄電廠擴建 地方爭電價優惠無果

台電公司為推動通霄電廠⼆期建設計畫，台電總經理王耀庭昨下午率隊拜會苗栗縣政府及民意代表，地方提出6項提案包含爭取電價優惠與回饋金、設地方監督平台等。台電逐一回應，強調施工期間依環評進行各項監測，但全台各電廠無電價回饋特例，難給優惠。

台電昨拜會時說明，苗栗通霄電廠2018年起陸續更新低碳燃氣機組，2024年全廠年供超過260億度電，滿⾜苗栗⽤電；台電規畫⼆期建設計畫，預計⾄2031年新增裝置容量約270萬瓩⾄330萬瓩的燃氣複循環機組，以供應更多穩定用電。

針對通霄電廠二期建設，地方事前提出6項提案與訴求，環境與交通影響受關切，台電說明，二期工程未新增高壓電塔與輸電路線，且台電多年來配合辦理地方道路修繕，施⼯期間重型⾞輛將避開通霄鎮主要道路。

台電並強調，施工期間將依環評進⾏空品、噪⾳、⽔質及⽣態等監測，降低居民衝擊。

通霄居民也關注電價優惠、回饋金事宜，台電說，電價是全台一體適用，礙難優惠計算；預計⼆期完⼯後，回饋金將突破3億元，可廣泛運⽤於公共建設、地⽅發展與社區營造，今年也將補助200萬元支持地方舉辦文化活動。

縣長鍾東錦說，將請立委陳超明、邱鎮軍召集台電、縣府文觀局、通霄鎮公所及地方民意集思廣益，規畫中長期可行的補助方案，由台電補助經費。

王耀庭強調，十分重視地方意見，未來也將持續強化與地方政府、公所及居民溝通，以公開透明、務實負責的態度，與地方攜手前行。