聽新聞
0:00 / 0:00

去年處理8千多案 桃園5消保官工作重

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市去年消費爭議案件達8千多件，房屋爭議案件長年居冠。法務局表示會持續加強宣導、稽查。圖／桃園市法務局提供
桃園市去年消費爭議案件達8千多件，房屋爭議案件長年居冠。法務局表示會持續加強宣導、稽查。圖／桃園市法務局提供

桃園市去年消費爭議案件高達8808件，前3名分別為房屋、車輛與線上遊戲類。但目前僅5名消保官，平均每人1年需處理約1760案，多位民代盼市府減輕基層負擔。法務局坦言人力不足，今年將從現有員額內調整1名編審改為消保官，盼提升服務效能。

市議員王珮毓昨質詢指出，房屋、車輛與線上遊戲加上運輸類、電器類消費爭議就多達2976件，消保官僅5人負荷沉重，她也發現市府提供24小時即時協助的「智能曉寶」客服系統，近期卻突然下架，導致民眾求助無門。「智能曉寶」評價好，應等新系統上架再下架舊系統，避免服務空窗。

桃園市房屋消費爭議案件多年居高，去年總計709件。議員彭俊豪說，民眾面對建商惡行根本無力與建商抗爭，依平均地權條例規定，若契約不符合預售屋定型化契約應記載及不得記載事項，市府僅可罰6萬至30萬元，呼籲市府更積極，並將問題反映給中央推動修法。

法務局長賴彌鼎回應，消保官的確很辛苦，目前消保官法定員額為5人，受限員額總量控管，因此已規畫現有員額內調整1名編審改為消保官，將於今年下半年派令；「智能曉寶」暫時下架是因市府智慧系統整合中，後續也會精進系統效能。

法務局也說明，房屋爭議以預售屋及租屋類消費爭議較多，會持續會同地政局辦理預售屋建案聯合稽查、強化查核市售空白租賃契約書，並加強宣導購屋應注意事項。

延伸閱讀

桃園「1年8千件消費爭議」 僅5位消保官「人力吃緊」挨批

桃園預立環保葬3個月667人登記 今年32人選海葬

桃園女電梯大樓租屋70萬被洗劫無下文 她PO網質疑治安亮紅燈

中藥行捐贈人蔘液 守護壢警健康

相關新聞

收買人心？桃議員爆SRF廠招待里民旅遊 法務局竟回：敦親睦鄰

桃市府二度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區許可，業者也二度訴願成功，地方持續關注進度。今傳出其中1家廠商可寧衛能...

去年處理8千多案 桃園5消保官工作重

桃園市去年消費爭議案件高達8808件，前3名分別為房屋、車輛與線上遊戲類。但目前僅5名消保官，平均每人1年需處理約176...

通霄電廠擴建 地方爭電價優惠無果

台電公司為推動通霄電廠⼆期建設計畫，台電總經理王耀庭昨下午率隊拜會苗栗縣政府及民意代表，地方提出6項提案包含爭取電價優惠...

竹市火災鑑定實驗室獲認證 昨揭牌

新竹市消防局火災鑑定實驗室獲中央補助600萬元擴建、重建線路，市府也挹注720萬元添購高端儀器，今年3月通過財團法人全國...

收買人心？ 桃園SRF廠被爆招待里民赴高雄二日遊

桃園市政府去年兩度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技園區許可，業者也兩度訴願成功，雙方進入法律戰。議員昨爆料，其中1家廠商...

陸委會查處 福建富美宮取消參加白沙屯「二媽遊庄」行程

大陸福建泉州富美宮蕭府太傅金身近日來台，原本昨要參加苗栗白沙屯拱天宮「二媽遊庄」活動，消息前天曝光，陸委會表示未收到來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。