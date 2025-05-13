去年處理8千多案 桃園5消保官工作重

桃園市去年消費爭議案件高達8808件，前3名分別為房屋、車輛與線上遊戲類。但目前僅5名消保官，平均每人1年需處理約1760案，多位民代盼市府減輕基層負擔。法務局坦言人力不足，今年將從現有員額內調整1名編審改為消保官，盼提升服務效能。

市議員王珮毓昨質詢指出，房屋、車輛與線上遊戲加上運輸類、電器類消費爭議就多達2976件，消保官僅5人負荷沉重，她也發現市府提供24小時即時協助的「智能曉寶」客服系統，近期卻突然下架，導致民眾求助無門。「智能曉寶」評價好，應等新系統上架再下架舊系統，避免服務空窗。

桃園市房屋消費爭議案件多年居高，去年總計709件。議員彭俊豪說，民眾面對建商惡行根本無力與建商抗爭，依平均地權條例規定，若契約不符合預售屋定型化契約應記載及不得記載事項，市府僅可罰6萬至30萬元，呼籲市府更積極，並將問題反映給中央推動修法。

法務局長賴彌鼎回應，消保官的確很辛苦，目前消保官法定員額為5人，受限員額總量控管，因此已規畫現有員額內調整1名編審改為消保官，將於今年下半年派令；「智能曉寶」暫時下架是因市府智慧系統整合中，後續也會精進系統效能。

法務局也說明，房屋爭議以預售屋及租屋類消費爭議較多，會持續會同地政局辦理預售屋建案聯合稽查、強化查核市售空白租賃契約書，並加強宣導購屋應注意事項。