收買人心？ 桃園SRF廠被爆招待里民赴高雄二日遊

桃園市政府去年兩度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技園區許可，業者也兩度訴願成功，雙方進入法律戰。議員昨爆料，其中1家廠商可寧衛能源將招待觀音里民到高雄參訪、入住五星飯店，質疑是「收買人心」；可寧衛昨不回應。

對於議員爆料廠商做法，市府法務局表示尊重，會全力處理行政訴訟。

前市長鄭文燦任內進駐桃科園區的SRF（固體再生燃料）電廠有臺灣立方、可寧衛和立疆3家，因為地方反彈大，市長張善政去年以經濟部收回推薦函為由，兩度廢除業者入園許可，業者提出訴願，經濟部訴願會也兩度撤銷市府處分。立疆去年底售地退場，另2家業者透過行政、法律手段盼繼續建廠。

法務局昨到議會工作報告，觀音區議員吳進昌質詢時爆料，可寧衛能源近期積極利用各種公關方式運作，有民眾收到旅遊通知單，可寧衛能源6月11、12日招待觀音區大潭、觀音、武威、保生4里居民，參觀母公司位於高雄的資源回收場，還會到佛光山、月眉糖廠玩，晚上入住義大度假村大飯店，「住好吃好二日遊」。

吳進昌質疑，國內還沒有1家SRF發電廠正式營運發電，參加母公司「無異味」的資源回收場有意義嗎？這種收買人心的做法，無論合不合法，民眾心中自有一把尺，也呼籲市府堅守立場。

保生里里長謝文謙說，消息傳出，有里民打來詢問行程，廠商有心帶里民實際參觀了解，他無法擋，最重要的還是里民的意見，後續會再開會了解里民想法。

記者昨致電可寧衛能源，業者表示不回應。

法務局長賴彌鼎說，廠商「敦親睦鄰」，讓民眾了解他們的行業操作是否符合地方環保要求，「我們予以尊重不予評論」，但市府已成立律師團隊，全力處理行政訴訟。

桃市府去年廢除3家SRF發電廠入園許可時，同時撤銷業者汙染物排放許可權，由於汙染物排放許可權審查權責在地方政府，業者即使有入園許可，設施也無法運作。

據了解，臺灣立方針對市府「廢止汙染物排放權許可證」和「駁回該公司申請的鍋爐發電程序設置許可證」提起行政訴訟，目前正在審理中。