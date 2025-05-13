聽新聞
0:00 / 0:00

收買人心？ 桃園SRF廠被爆招待里民赴高雄二日遊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市府兩度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區許可。圖為可寧衛能源建廠情形。本報資料照片
桃市府兩度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區許可。圖為可寧衛能源建廠情形。本報資料照片

桃園市政府去年兩度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技園區許可，業者也兩度訴願成功，雙方進入法律戰。議員昨爆料，其中1家廠商可寧衛能源將招待觀音里民到高雄參訪、入住五星飯店，質疑是「收買人心」；可寧衛昨不回應。

對於議員爆料廠商做法，市府法務局表示尊重，會全力處理行政訴訟。

前市長鄭文燦任內進駐桃科園區的SRF（固體再生燃料）電廠有臺灣立方、可寧衛和立疆3家，因為地方反彈大，市長張善政去年以經濟部收回推薦函為由，兩度廢除業者入園許可，業者提出訴願，經濟部訴願會也兩度撤銷市府處分。立疆去年底售地退場，另2家業者透過行政、法律手段盼繼續建廠。

法務局昨到議會工作報告，觀音區議員吳進昌質詢時爆料，可寧衛能源近期積極利用各種公關方式運作，有民眾收到旅遊通知單，可寧衛能源6月11、12日招待觀音區大潭、觀音、武威、保生4里居民，參觀母公司位於高雄的資源回收場，還會到佛光山、月眉糖廠玩，晚上入住義大度假村大飯店，「住好吃好二日遊」。

吳進昌質疑，國內還沒有1家SRF發電廠正式營運發電，參加母公司「無異味」的資源回收場有意義嗎？這種收買人心的做法，無論合不合法，民眾心中自有一把尺，也呼籲市府堅守立場。

保生里里長謝文謙說，消息傳出，有里民打來詢問行程，廠商有心帶里民實際參觀了解，他無法擋，最重要的還是里民的意見，後續會再開會了解里民想法。

記者昨致電可寧衛能源，業者表示不回應。

法務局長賴彌鼎說，廠商「敦親睦鄰」，讓民眾了解他們的行業操作是否符合地方環保要求，「我們予以尊重不予評論」，但市府已成立律師團隊，全力處理行政訴訟。

桃市府去年廢除3家SRF發電廠入園許可時，同時撤銷業者汙染物排放許可權，由於汙染物排放許可權審查權責在地方政府，業者即使有入園許可，設施也無法運作。

據了解，臺灣立方針對市府「廢止汙染物排放權許可證」和「駁回該公司申請的鍋爐發電程序設置許可證」提起行政訴訟，目前正在審理中。

SRF 可寧衛 桃園

延伸閱讀

收買人心？桃議員爆SRF廠招待里民旅遊 法務局竟回：敦親睦鄰

桃園「1年8千件消費爭議」 僅5位消保官「人力吃緊」挨批

醫病平台／母語，貼近人心的醫療

粉紅超跑旋風席捲全台 謝金河曝關鍵原因：真的穿透人心

相關新聞

收買人心？桃議員爆SRF廠招待里民旅遊 法務局竟回：敦親睦鄰

桃市府二度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區許可，業者也二度訴願成功，地方持續關注進度。今傳出其中1家廠商可寧衛能...

去年處理8千多案 桃園5消保官工作重

桃園市去年消費爭議案件高達8808件，前3名分別為房屋、車輛與線上遊戲類。但目前僅5名消保官，平均每人1年需處理約176...

通霄電廠擴建 地方爭電價優惠無果

台電公司為推動通霄電廠⼆期建設計畫，台電總經理王耀庭昨下午率隊拜會苗栗縣政府及民意代表，地方提出6項提案包含爭取電價優惠...

竹市火災鑑定實驗室獲認證 昨揭牌

新竹市消防局火災鑑定實驗室獲中央補助600萬元擴建、重建線路，市府也挹注720萬元添購高端儀器，今年3月通過財團法人全國...

收買人心？ 桃園SRF廠被爆招待里民赴高雄二日遊

桃園市政府去年兩度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技園區許可，業者也兩度訴願成功，雙方進入法律戰。議員昨爆料，其中1家廠商...

陸委會查處 福建富美宮取消參加白沙屯「二媽遊庄」行程

大陸福建泉州富美宮蕭府太傅金身近日來台，原本昨要參加苗栗白沙屯拱天宮「二媽遊庄」活動，消息前天曝光，陸委會表示未收到來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。