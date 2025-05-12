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收買人心？桃議員爆SRF廠招待里民旅遊 法務局竟回：敦親睦鄰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府二度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區許可，今傳出其中一家廠商可寧衛能源，將招待觀音里民參觀母公司的高雄資源回收場，並入住高級渡假飯店，遭民代質疑是「收買人心」。圖／取自議員吳進昌臉書
桃市府二度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區許可，今傳出其中一家廠商可寧衛能源，將招待觀音里民參觀母公司的高雄資源回收場，並入住高級渡假飯店，遭民代質疑是「收買人心」。圖／取自議員吳進昌臉書

桃市府二度廢除3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區許可，業者也二度訴願成功，地方持續關注進度。今傳出其中1家廠商可寧衛能源，招待觀音里民參觀母公司的高雄資源回收場，並入住高級渡假飯店，遭民代質疑是「收買人心」。可寧衛能源不回應。市府法務局說，尊重廠商「敦親睦鄰」，持續因應法律攻防。

桃市府去年3月以經濟部收回推薦函為由，廢除臺灣立方、可寧衛能源、立疆3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區的許可，業者向經濟部提訴願，經濟部去年6月撤銷市府處分，市府隔2個月再次廢除許可，事件至今尚未落幕。

法務局今至議會工作報告，觀音區議員吳進昌質詢時爆料，近期可寧衛能源不顧行政、法律程序仍在進行，大張旗鼓透過各種公關方式「各個突破」。

議員說，有民眾收到旅遊通知單，提及可寧衛能源6月11、12日將招待觀音區大潭、觀音、武威、保生4里居民參觀母公司位於高雄的資源回收場，期間會到佛光山、月眉糖廠玩，晚上還入住義大渡假大飯店，「住好吃好二日遊」。

吳進昌質疑，廠商只限4里居民，對其他民眾不公平，台灣目前還沒有任何SRF發電廠正式營運發電，參加母公司「無異味」的資源回收場有意義嗎？這種收買人心的做法無論合不合法，民眾心中自有一把尺，也呼籲市府表態、堅守立場。

法務局長賴彌鼎回應，廠商「敦親睦鄰」，讓民眾更了解他們的行業操作是否符合地方環保要求，「他們的用心我們予以尊重不予評論」，但市府環保局、經發局一定依法行政，市府也已成立律師團隊，全力處理各種行政訴訟。

至於其餘2家廠商，立疆公司先前已將8公頃土地賣出，臺灣立方則針對市府「廢止汙染物排放權許可證」和「駁回該公司申請的鍋爐發電程序設置許可證」提起行政訴訟，目前都還在審理中。

SRF 桃園 議員 資源回收

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