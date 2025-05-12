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桃園「1年8千件消費爭議」 僅5位消保官「人力吃緊」挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市去年消費爭議案件多達8808件，房屋爭議案件更多年居冠。法務局表示會持續加強宣導、稽查。圖／桃園市法務局提供
桃園市去年消費爭議案件多達8808件，房屋爭議案件更多年居冠。法務局表示會持續加強宣導、稽查。圖／桃園市法務局提供

桃園市去年消費爭議案件多達8808件，其中進入調解程序者達2976件，但目前僅5位消保官，平均每人一年需處理約600件，多位民代盼市府減輕基層負擔。法務局坦言人力不足，今年將從現有員額內調整1名編審改為消保官，盼提升服務效能。

市府統計，去年消費爭議申訴案件達8808件，件數前3名分別為房屋類709件、車輛類598件、線上遊戲類591件。

議員王珮毓表示，去年消費爭議案件進入調解程序者達2976件，但全市僅5位消保官，平均每人一年需處理約600件，基層人力負荷沉重；原本市府提供24小時即時協助的「智能小寶」客服系統，近期卻突然下架，導致民眾求助無門。

王珮毓指出，「智能小寶」評價好，且早已核定預算，應等新系統上架後再下架舊系統，避免服務空窗，呼籲法務局整合「智能小寶」、法律諮詢線上預約、線上視訊諮詢等多元服務，透過AI系統輔助，提升服務效率、分擔消保官繁重工作。

法務局長賴彌鼎回應，消保官的確很辛苦，目前消保官法定員額為5人，受限員額總量控管，因此已規畫現有員額內調整1名編審改為消保官，將於今年下半年派令；「智能小寶」暫時下架是因市府智慧系統整合中，後續也會精進系統效能。

而桃園房屋爭議案件多年居消費爭議之冠，議員彭俊豪表示，民眾面對建商惡行惡狀根本無力與建商抗爭，依平均地權條例規定，若契約不符合預售屋定型化契約應記載及不得記載事項，市府僅可罰6萬至30萬元，呼籲市府更積極，並將問題反映給中央推動修法。

法務局表示，近來房屋爭議以預售屋及租屋類消費爭議較多，法務局會持續與地政局辦理預售屋建案聯合稽查、加強查核市售空白租賃契約書，並於各式宣導活動中加強宣導購屋應注意事項。

人力 桃園 消保官 議員

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