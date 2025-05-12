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台電推動通霄電廠⼆期擴建 地方爭取電價優惠計算無果

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台電公司總經理王耀庭今天下午率隊拜會苗栗縣政府及地⽅⺠意代表，說明通霄電廠二期工程進度、環評措施與地⽅回饋機制。記者吳傑沐／攝影
台電公司總經理王耀庭今天下午率隊拜會苗栗縣政府及地⽅⺠意代表，說明通霄電廠二期工程進度、環評措施與地⽅回饋機制。記者吳傑沐／攝影

為推動通霄電廠⼆期建設計畫，今天下午2點，台電公司總經理王耀庭率隊拜會苗栗縣政府及地⽅⺠意代表，說明通霄電廠二期工程進度、環評措施與地⽅回饋機制，會中並逐一回應地方六項提案與訴求。

其中，對於通霄在地居民最渴望的電價優惠訴求；台電表示，電價是全台一體適用，全台各電廠也無回饋特例，礙難優惠計算。

台電首先說明，苗栗通霄電廠⾃2018起陸續更新低碳燃氣機組，2024年全廠年供超過260億度電，滿⾜苗栗⽤電；另因應區域發展⽤電需求持續成⻑，台電規畫⼆期建設計畫，預計⾄2031年新增裝置容量約270萬瓩⾄330萬瓩的燃氣複循環機組，可提供更多穩定用電。

針對地⽅建議設置地⽅監督平台。台電指出，通霄電廠歷年監測成果皆於台電官網公開揭露，未來依地⽅實際需求進⼀步檢討強化；施⼯期間將依環評進⾏空品、噪⾳、⽔質及⽣態等監測，確保對居⺠⽣活影響降⾄最低。

回饋⾦⽅⾯，台電設有年度運轉中、施⼯中及前置促協⾦，與補助型電協⾦等多元制，後續隨著⼆期計畫發電量提升，地⽅回饋⾦額會同步增加，⼀期完⼯後每年回饋⾦逾2億元，預計⼆期完⼯後將突破3億元，可廣泛運⽤於公共建設、地⽅發展與社區營造。

交通動線⽅⾯，台電多年來配合辦理地方道路修繕，施⼯期間重型⾞輛將避開通霄鎮主要道路，並租⽤周邊空地⽀援作業，降低對地⽅⽣活⼲擾。

另針對⾼壓輸電設施議題。台電說明，此次⼆期⼯程並未新增⾼壓電塔與輸電路線，相關設施數量維持不變，不會對原有景觀與環境造成影響。

此外，為⽀持通霄海⽔浴場改善與地⽅觀光活動，台電2024年除協助苗栗縣府辦理沙雕藝術節，另編列1800萬推動環境優化，今年也將補助200萬元⽀持地⽅舉辦文化活動，帶動觀光⼈潮與地⽅活⼒。

縣長鍾東錦則認為，這部分改日再由陳超明、邱鎮軍兩位立委召集台電、縣府文觀局、通霄鎮公所及地方民意集思廣益，規畫中長期可行方案，由台電補助經費來建置。

王耀庭強調，十分重視地方意見，未來也將持續強化與地方政府、公所及居民溝通，以公開透明、務實負責的態度，與地方攜手前行。

王耀庭（中）強調，十分重視地方意見，未來也將持續強化與地方政府、公所及居民溝通，以公開透明、務實負責的態度，與地方攜手前行。記者吳傑沐／攝影
王耀庭（中）強調，十分重視地方意見，未來也將持續強化與地方政府、公所及居民溝通，以公開透明、務實負責的態度，與地方攜手前行。記者吳傑沐／攝影
通霄電廠目前⼆期擴建計畫，預計⾄2031年新增裝置容量約270萬瓩⾄330萬瓩的燃氣複循環機組，可提供更多穩定用電。記者吳傑沐／攝影
通霄電廠目前⼆期擴建計畫，預計⾄2031年新增裝置容量約270萬瓩⾄330萬瓩的燃氣複循環機組，可提供更多穩定用電。記者吳傑沐／攝影

台電 苗栗縣 電價

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