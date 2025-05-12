台電推動通霄電廠⼆期擴建 地方爭取電價優惠計算無果
為推動通霄電廠⼆期建設計畫，今天下午2點，台電公司總經理王耀庭率隊拜會苗栗縣政府及地⽅⺠意代表，說明通霄電廠二期工程進度、環評措施與地⽅回饋機制，會中並逐一回應地方六項提案與訴求。
其中，對於通霄在地居民最渴望的電價優惠訴求；台電表示，電價是全台一體適用，全台各電廠也無回饋特例，礙難優惠計算。
台電首先說明，苗栗通霄電廠⾃2018起陸續更新低碳燃氣機組，2024年全廠年供超過260億度電，滿⾜苗栗⽤電；另因應區域發展⽤電需求持續成⻑，台電規畫⼆期建設計畫，預計⾄2031年新增裝置容量約270萬瓩⾄330萬瓩的燃氣複循環機組，可提供更多穩定用電。
針對地⽅建議設置地⽅監督平台。台電指出，通霄電廠歷年監測成果皆於台電官網公開揭露，未來依地⽅實際需求進⼀步檢討強化；施⼯期間將依環評進⾏空品、噪⾳、⽔質及⽣態等監測，確保對居⺠⽣活影響降⾄最低。
回饋⾦⽅⾯，台電設有年度運轉中、施⼯中及前置促協⾦，與補助型電協⾦等多元制，後續隨著⼆期計畫發電量提升，地⽅回饋⾦額會同步增加，⼀期完⼯後每年回饋⾦逾2億元，預計⼆期完⼯後將突破3億元，可廣泛運⽤於公共建設、地⽅發展與社區營造。
交通動線⽅⾯，台電多年來配合辦理地方道路修繕，施⼯期間重型⾞輛將避開通霄鎮主要道路，並租⽤周邊空地⽀援作業，降低對地⽅⽣活⼲擾。
另針對⾼壓輸電設施議題。台電說明，此次⼆期⼯程並未新增⾼壓電塔與輸電路線，相關設施數量維持不變，不會對原有景觀與環境造成影響。
此外，為⽀持通霄海⽔浴場改善與地⽅觀光活動，台電2024年除協助苗栗縣府辦理沙雕藝術節，另編列1800萬推動環境優化，今年也將補助200萬元⽀持地⽅舉辦文化活動，帶動觀光⼈潮與地⽅活⼒。
縣長鍾東錦則認為，這部分改日再由陳超明、邱鎮軍兩位立委召集台電、縣府文觀局、通霄鎮公所及地方民意集思廣益，規畫中長期可行方案，由台電補助經費來建置。
王耀庭強調，十分重視地方意見，未來也將持續強化與地方政府、公所及居民溝通，以公開透明、務實負責的態度，與地方攜手前行。
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