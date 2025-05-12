竹市敬老愛心卡合作藥局再添8間 共52間藥局響應

新竹市政府持續擴增敬老愛心卡使用項目，社會處表示，去年10月14日擴大試辦使用於藥局，民眾可至合作藥局購買保健食品與醫療耗材，頗受好評，已有許多藥局陸續加入，目前共有44間合作的藥局，今宣布再新增8間藥局，已累計共52間合作藥局，讓長者與身者一卡在手，在地便利又方便。

市府表示，敬老愛心卡擴大使用是每位長者期盼的社福服務項目之一，去年10月擴大使用在試辦藥局後，新竹市各藥局熱烈響應，截至4月底共有44間合作藥局，今日起再增加8間藥局，目前共52家藥局加入敬老卡及愛心卡合作行列，包含北區21家、東區27家、香山4家。

社會處表示，新增的8家藥局包含合康連鎖藥局（關新店）、康寧藥局、豐驗堂藥局、明湖健保藥局、速安藥局、荷寧藥局、吉康藥局及真善美中央藥局 。為加速藥局佈建，市府也推出補助合作藥局所需的設備費用，並輔導建置系統，讓更多藥局有意願投入敬老卡及愛心卡的服務，未來也將持續擴增合作藥局。

社會處表示，設籍竹市年滿65歲以上長者可以到區公所申請敬老卡電子票卡；而設籍且居住新竹市，並領有市府核發之身心障礙證明者，可申請愛心卡電子票卡，每張卡每月補助600點（1點即1元），而點數當月底如果無法使用完畢，則不能累積到次月。