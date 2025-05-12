中壢警偕專家會勘風險路口 執法及疏導提升道安

桃園市中壢警分局今天表示，為保障道路交通安全，警方強力執法外，也會同相關單位及專家針對高風險路口實地會勘，透過現場分析並整合員警實務經驗與學者專業，提出精進措施。

桃園市警察局中壢分局今天發布新聞稿表示，為提供行人優質安全路網，中壢分局6日會同桃園市政府交通局、中壢區公所及專家，針對轄區內高風險路口實地會勘，聚焦多元數據分析，包含空拍圖研判、事故類型分析、標線號誌檢討，並納入員警的觀察與專家建議。

中壢分局指出，專家也在會後提出如標線重繪、調整專用車道方向、增設機慢車停等區、強化科技執法等多項精進措施，記錄後交由各權責單位，依不同路口進行規劃改善，為行人打造安全用路環境。

中壢分局長林鼎泰說，依警政系統數據顯示，今年1月1日至5月5日間，中壢區A2類交通事故（車禍有人員受傷或車禍發生24小時後有人死亡）已較去年同期大幅減少129件，行人及酒駕事故受傷人數也顯著下降，展現警方在交通執法防制成效。

林鼎泰指出，警方將持續嚴懲超速、酒駕、闖紅燈、未禮讓行人等違規行為，另外也期盼透過滾動式檢討與即時調整，提升桃園市道路交通安全。期望以執法與疏導並重，持續鎖定事故熱點強化巡邏與取締，共創安全友善的用路環境。