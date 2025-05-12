桃園市楊梅警分局上周於轄區內重要道路以封閉式口袋戰術方式執行「取締酒駕」勤務，讓酒駕車輛及相關違法、違規車輛插翅難飛；另結合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，藉著執行連串勤務可以有效防制酒駕肇事案件，淨化轄區治安，同時還給轄區民眾安靜的生活環境。

桃園市楊梅警分局上周於轄區內重要道路以封閉式口袋戰術方式執行「取締酒駕」勤務。圖：警方提供

楊梅分局表示，5月6日及10日晚間，該分局分別於楊梅區中山北路二段與三民路口及梅獅路二段及瑞溪路二段路口，執行封閉式口袋戰術取締酒駕勤務，2日共出動40名警力針對往來車輛全數盤查，藉此讓酒駕車輛及相關違法、違規車輛均無法逃過取締，2日查獲公共危險（酒後駕車）3件，其他闖紅燈、無照駕駛等違規共舉發15件。另楊梅分局5月迄今已查獲公共危險（酒後駕車）10件，將持續取締守護民眾安全。

楊梅分局結合環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務。圖：警方提供

楊梅分局鎖定相關違規土方及環保廢棄物車輛進行查緝。圖：警方提供

楊梅分局提到，靜桃專案則是由攜手環保局，於10日晚間設立噪音檢測點，由員警騎乘警用機車在周邊的噪音車熱點路段實施攔查，帶到檢測點做噪音檢測，由於受雨勢影響僅攔查4部機車，不過還是有1部噪音超標，當場開單告發後續將通知複驗。除執行聯合稽查勤務外，楊梅分局每日線上巡邏員警發現改裝排氣管，不符原廠規定，即攔查錄影拍照蒐證後函報環保局召回檢驗，5月迄今已通報10件。

楊梅分局也提及，「雷霆除暴-淨土專案」為針對砂石車（大型貨車）違規土方、環保廢棄物取締的勤務，楊梅分局5月迄今取締違規超載5件、未依規定路線行駛14件，並針對所載運物品檢查，未發現違規土方或環保廢棄物等情形。該專案自5月1日起至31日為期一個月，將鎖定相關違規土方及環保廢棄物車輛進行查緝，同時對於黑幫介入傾倒廢棄物等犯罪行為執行掃蕩行動。

楊梅分局長張仁傑表示，將持續針對各項不法情事進行取締及查緝，不定時執行相關路攔檢勤務，藉此維護社會大眾的生命財產安全，警方將貫徹犯罪零容忍的執法決心。同時呼籲民眾要養成「酒後不開車、開車不喝酒」的好習慣，不應心存僥倖酒後上路，除此之外也要遵守各項法規，共同維護生活品質及交通秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅警加強取締3大違規 守護交通安全