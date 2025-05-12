六都外第一！竹市消防局火災鑑定實驗室通過認證

新竹市消防局火災鑑定實驗室自2001年運作至今尚未更新，經消防局成功爭取中央補助600萬元擴建與線路重建，市府亦挹注720萬元添購高端儀器，於今年3月順利通過財團法人全國認證基金會（TAF）「測試實驗室」認證，成為全國第六座、亦是六都以外首座獲該認證的火災鑑定實驗室。

消防局今舉行揭牌儀式，代理市長邱臣遠今到場肯定消防人員的努力與專業，市府說，火災鑑定實驗室成立20多年來累積完成無數火災鑑定與科學調查案件，不僅協助警方釐清案情、提高破案率，更成為法院判定刑事與民事責任的重要依據，對竹市公共安全維護與司法正義的實現具有深遠貢獻。

不過，該實驗室長年受限於空間與設備，部分跡證化學成分與可燃性材料分析項目難以執行，透過此次擴建與設備更新，實驗室功能將更趨完備。此外，這次也通過TAF認證，不僅是對消防局專業實力的肯定，更象徵竹市在火災調查科學化、制度化上的重要里程碑。

市府說，去年市府成功爭取中央補助款600萬元擴充火災鑑定實驗室空間，並重新配置設備及線路，擴充後的實驗室面積達20坪，為原來實驗室的2倍，另外113年也同時編列預算720萬元添購桌上型顯微拉曼光譜分析儀，今年也編列231萬元添購能量分散型螢光X射線分析儀，該儀器可針對火災中無機材料殘跡進行分析，可應用於科學園區廠房廢液管線具自燃性質的無機元素如鋰電池金屬成分分析、禁水性金屬等無機材料殘餘物分析。

消防局表示，火災鑑定實驗室設立之初曾邀國際刑事鑑定專家李昌鈺博士親臨揭牌啟用，此次通過TAF「測試實驗室」認證，李獲知後特別在美國錄製影片肯定與祝福。

消防局說明，實驗室認證需具備三個重要條件，分別為「人員、設備及標準」，在實驗室擴建完工後，不僅打造符合認可規範的實驗空間，也積極培訓具備專業能力的火調人員，並依據國際標準 ASTM 方法進行火災殘跡的處理與分析。在人員、設備與標準三大要件到位後，於去年8月正式向TAF提出申請，歷經初審、為期兩日的實地訪查及缺失改善等多重審查流程，終於於今年3月順利取得「測試實驗室」認證。