快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

聽新聞
0:00 / 0:00

中北橋下魚群受困...暴斃傳惡臭 桃議員籲：治理水岸防範

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢區新街溪中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處及周邊草叢，許多魚群暴斃死亡，發出惡臭。圖／莊英起提供
中壢區新街溪中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處及周邊草叢，許多魚群暴斃死亡，發出惡臭。圖／莊英起提供

桃園市大雨後今天轉晴，中壢區新街溪的中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處，今天上午發現許多魚群暴斃死亡，東興里長莊英起指該處每每大水有魚群躲入，等到水退魚群受困曝曬死亡、加上草叢，估計上千尾魚群暴斃，發出陣陣惡臭，已促請市府下午派人清理。莊英起和市議員魏筠建議市府應好好新治理該處水岸防範。

市府水務局表示，新街溪中北橋下方，該處堤防較窄、水流又大，之前治理河道為保護堤防，在犄角處使用土石護岸，一旦處理就擔心堤防崩塌，危及人民生命財產，該局多次河道整理，或做之字型改善，卻因吳郭魚多，魚群不受控，每每水退，魚群受困變死魚發臭，該局也一再改善難解也很困擾，一方面找魚類專家協助及派人清理魚屍。

莊英起表示，大雨過後，今天大雨退去，新街溪中北橋下河段，又看見該處堤防犄角坡坎出現大量魚群暴斃，還有河邊草叢死魚，太陽出來散發惡臭，這次魚群暴斃估計幾千尾，天熱有散發惡臭，周邊居民深受其苦民。

他緊急聯絡水務局下午派員清理曝曬發臭魚屍，因為水務局幾年前治理該處河道，疑似整治不當，該處駁坎未做斜水坡，每每大雨魚群躲入，等大水退堪，魚群出不去暴斃，天熱發出惡臭，有的魚屍在草叢撿不到陣陣惡臭，類似魚群暴斃已10幾次，全靠市府派人撿拾魚屍清理，如同浪費公帑，有的魚屍在草叢撿不到發出惡臭，建請市府僱怪手整治解決。

魏筠表示，新街溪大雨過後，中北橋下河道堤防邊犄角許多魚群死亡，包括草叢也發現魚屍，要求市府水務局單位趕快派人清理，否則太陽曝曬很快發臭，影響居民生活品質，己聯繫水務局今天下午派人員和機具前往該處清理死魚，維護居民生活環境品質。

中壢區新街溪中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處，每逢大雨淹沒、魚群躲入等水退，魚群受困暴斃死亡發臭。圖／莊英起提供
中壢區新街溪中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處，每逢大雨淹沒、魚群躲入等水退，魚群受困暴斃死亡發臭。圖／莊英起提供
中壢區新街溪中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處及周邊草叢，許多魚群暴斃死亡，發出惡臭。圖／莊英起提供
中壢區新街溪中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處及周邊草叢，許多魚群暴斃死亡，發出惡臭。圖／莊英起提供

桃園 死亡 議員 魚類

延伸閱讀

甩「行人地獄」惡名 壢警與專家研擬易肇事路口改善方案

藍營桃6區反惡罷全面決戰 黃國園桃園百場宣講中壢開戰

雨炸中壢環北路淹水遭酸「環北灣」 中新地下道淹20公分封閉

中壢派出所搬家！市民跑錯 桃第一個社宅共構派出所開張

相關新聞

桃園「1年8千件消費爭議」 僅5位消保官「人力吃緊」挨批

桃園市去年消費爭議案件多達8808件，其中進入調解程序者達2976件，但目前僅5位消保官，平均每人一年需處理約600件，...

台電推動通霄電廠⼆期擴建 地方爭取電價優惠計算無果

為推動通霄電廠⼆期建設計畫，今天下午2點，台電公司總經理王耀庭率隊拜會苗栗縣政府及地⽅⺠意代表，說明通霄電廠二期工程進度...

竹市敬老愛心卡合作藥局再添8間 共52間藥局響應

新竹市政府持續擴增敬老愛心卡使用項目，社會處表示，去年10月14日擴大試辦使用於藥局，民眾可至合作藥局購買保健食品與醫療...

六都外第一！竹市消防局火災鑑定實驗室通過認證

新竹市消防局火災鑑定實驗室自2001年運作至今尚未更新，經消防局成功爭取中央補助600萬元擴建與線路重建，市府亦挹注72...

中北橋下魚群受困...暴斃傳惡臭 桃議員籲：治理水岸防範

桃園市大雨後今天轉晴，中壢區新街溪的中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處，今天上午發現許多魚群暴斃死亡，東興里長莊英起指該處每每...

影／送熱湯陪伴獨居老人 三義溫馨廚房4奪青少年志工最高榮譽

一群青少年組成的苗栗縣「三義溫馨廚房」，假日送熱湯陪伴獨居老人，團長許宸祐今年獲得青少年志工最高榮譽的台新青少年志工菁英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。