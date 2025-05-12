中北橋下魚群受困...暴斃傳惡臭 桃議員籲：治理水岸防範

桃園市大雨後今天轉晴，中壢區新街溪的中北橋下方靠近堤防坡崁犄角處，今天上午發現許多魚群暴斃死亡，東興里長莊英起指該處每每大水有魚群躲入，等到水退魚群受困曝曬死亡、加上草叢，估計上千尾魚群暴斃，發出陣陣惡臭，已促請市府下午派人清理。莊英起和市議員魏筠建議市府應好好新治理該處水岸防範。

市府水務局表示，新街溪中北橋下方，該處堤防較窄、水流又大，之前治理河道為保護堤防，在犄角處使用土石護岸，一旦處理就擔心堤防崩塌，危及人民生命財產，該局多次河道整理，或做之字型改善，卻因吳郭魚多，魚群不受控，每每水退，魚群受困變死魚發臭，該局也一再改善難解也很困擾，一方面找魚類專家協助及派人清理魚屍。

莊英起表示，大雨過後，今天大雨退去，新街溪中北橋下河段，又看見該處堤防犄角坡坎出現大量魚群暴斃，還有河邊草叢死魚，太陽出來散發惡臭，這次魚群暴斃估計幾千尾，天熱有散發惡臭，周邊居民深受其苦民。

他緊急聯絡水務局下午派員清理曝曬發臭魚屍，因為水務局幾年前治理該處河道，疑似整治不當，該處駁坎未做斜水坡，每每大雨魚群躲入，等大水退堪，魚群出不去暴斃，天熱發出惡臭，有的魚屍在草叢撿不到陣陣惡臭，類似魚群暴斃已10幾次，全靠市府派人撿拾魚屍清理，如同浪費公帑，有的魚屍在草叢撿不到發出惡臭，建請市府僱怪手整治解決。