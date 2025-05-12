影／送熱湯陪伴獨居老人 三義溫馨廚房4奪青少年志工最高榮譽

台新青少年志工菁英獎及前身的保德信青少年志工菁英獎，國內最高青少年志工榮譽，今年第25屆有逾2200名青少年學子報名，經過各階段評選後，其中，親善大使獎僅有2人，苗栗農工學生許宸祐脫穎而出，另竹南高中學生陳芙筠獲得奉獻獎。

台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人，今天在縣府會議室，表揚許宸祐、陳芙筠，蔡清祥說，從小開始做志工，精神讓人感佩，讓社會充滿愛心、更加的包容。

許宸祐出身志工家族耳濡目染，9歲那年因為蜂螫，急性過敏在加護病房躺了1周，爸媽向上天祈求如果他能夠挺過來，會堅持終身做志工，當他痊癒之後知道父母的用心，也體會生命的可貴，一定有要用到他的地方，決定「我也要永遠做志工」，希望將溫馨廚房據點從三義、西湖延伸至家鄉公館，用心傳承這鍋湯。

陳芙筠因獎學金的支持與鼓勵，立志成為助人者，寒暑假協助幼兒園照顧孩童、在安親班輔導學童課業，每年10月會參加新竹市至愛服務協會花束義賣活動，未來持續服務。