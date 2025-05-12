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影／送熱湯陪伴獨居老人 三義溫馨廚房4奪青少年志工最高榮譽

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台新青少年志工菁英獎苗栗農工許宸祐、竹南高中陳芙筠獲獎，台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人今天表揚。記者范榮達／攝影
台新青少年志工菁英獎苗栗農工許宸祐、竹南高中陳芙筠獲獎，台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人今天表揚。記者范榮達／攝影

一群青少年組成的苗栗縣「三義溫馨廚房」，假日送熱湯陪伴獨居老人，團長許宸祐今年獲得青少年志工最高榮譽的台新青少年志工菁英獎親善大使獎，也是溫馨廚房第4人，許宸佑希望這鍋湯可以用心慱承下去。

台新青少年志工菁英獎及前身的保德信青少年志工菁英獎，國內最高青少年志工榮譽，今年第25屆有逾2200名青少年學子報名，經過各階段評選後，其中，親善大使獎僅有2人，苗栗農工學生許宸祐脫穎而出，另竹南高中學生陳芙筠獲得奉獻獎。

台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人，今天在縣府會議室，表揚許宸祐、陳芙筠，蔡清祥說，從小開始做志工，精神讓人感佩，讓社會充滿愛心、更加的包容。

許宸祐出身志工家族耳濡目染，9歲那年因為蜂螫，急性過敏在加護病房躺了1周，爸媽向上天祈求如果他能夠挺過來，會堅持終身做志工，當他痊癒之後知道父母的用心，也體會生命的可貴，一定有要用到他的地方，決定「我也要永遠做志工」，希望將溫馨廚房據點從三義、西湖延伸至家鄉公館，用心傳承這鍋湯。

陳芙筠因獎學金的支持與鼓勵，立志成為助人者，寒暑假協助幼兒園照顧孩童、在安親班輔導學童課業，每年10月會參加新竹市至愛服務協會花束義賣活動，未來持續服務。

鍾東錦指出，學生從志願服務的過程中得到回饋的快樂，讓照顧他人更有意義，為善要讓更多人知道，得獎鼓勵青少年學子加入志工行列，培養「關懷社會」、「參與社會」、「回饋社會」的精神。

台新青少年志工菁英獎苗栗農工許宸祐、竹南高中陳芙筠獲獎，台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人今天表揚。記者范榮達／攝影
台新青少年志工菁英獎苗栗農工許宸祐、竹南高中陳芙筠獲獎，台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人今天表揚。記者范榮達／攝影
台新青少年志工菁英獎苗栗農工許宸祐、竹南高中陳芙筠獲獎，台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人今天表揚。記者范榮達／攝影
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台新青少年志工菁英獎苗栗農工許宸祐、竹南高中陳芙筠獲獎，台新青少年基金會董事長蔡清祥、苗栗縣長鍾東錦等人今天表揚。記者范榮達／攝影

廚房 菁英 蔡清祥 鍾東錦

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