富宇捐367萬救護車給新埔消防分隊 電動擔架床亮相

富宇建設股份有限公司攜手富宇慈善基金會，響應社會公益，捐贈總價新台幣367萬元的救護車給新竹縣政府消防局新埔分隊，強化地方緊急醫療救護量能。其中最受矚目的是價值56萬元的鋁合金電動式雙人操作擔架床，可承重318公斤，具備電動升降功能，有效提升醫護人員搬運患者的效率與安全性

捐贈典禮於今天在新竹縣政府舉行，縣長楊文科親自主持，富宇慈善基金會執行長張宇承代表出席。本次捐贈的救護車考量實際救護需求，特別選用平頂車款，並配備多項先進醫療設備。除標準救護裝備外，救護車亦升級多項急救設備，包括兒童用擔架床固定裝置組、成人與兒童用骨盆固定器，以及戰術止血帶等，強化應對多元緊急狀況的能力。

其中最受矚目的是價值56萬元的鋁合金電動式雙人操作擔架床，可承重318公斤，具備電動升降功能，有效提升醫護人員搬運患者的效率與安全性，同時降低消防員腰部職業傷害風險，確保患者移動過程中的舒適與穩定。

新埔分隊消防隊員於捐贈典禮上也進行模擬車禍大量失血救護演練，展現15秒內快速固定止血帶的實力，並實際操作電動擔架床，驗證新設備對提升救護效率與保護消防員的重要助益。