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桃園景福宮建廟281年首次婚禮 月老神君為新人證婚

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新郎潘俊哲、新娘徐潔怡今天在桃園大廟景福宮完成終身大事，這也是景福宮創廟281年來首次舉辦結婚儀式。圖／景福宮提供
新郎潘俊哲、新娘徐潔怡今天在桃園大廟景福宮完成終身大事，這也是景福宮創廟281年來首次舉辦結婚儀式。圖／景福宮提供

歷史悠久的桃園大廟景福宮是在地重要信仰中心，今天有新人選在桃園大廟景福宮舉辦婚禮，新郎潘俊哲、新娘徐潔怡在開漳聖王與月老神君暨眾神的見證下完成終身大事，這也是景福宮創廟281年來，首次有新人在廟內舉辦結婚儀式。

這對新人說，他們都是桃園大廟虔誠信徒，2人日前到廟裡擲筊詢問事業、婚姻，問到今年是否該結婚，立即給了聖筊，包括結婚日期、地點也都是由開漳聖王做主。

這場融合信仰與傳統的婚禮，吸引許多信眾駐足觀禮，新人攜手向開漳聖王暨眾神致上虔誠敬意，感謝神恩庇佑，也特別向月老神君祈求永恆姻緣，新人在眾神明與親友祝福中完成終身大事，場面溫馨感人。

景福宮主委簡征潭及委員監事也在旁觀禮，簡征潭特別致贈「聖王公999金牌」給新人，祝福新人百年好合、幸福美滿，他表示，這場婚禮為桃園大廟寫下新頁，祝福這對新人也感謝神明庇佑，大廟每年都會舉辦未婚聯誼活動，未來也將評估是否開放更多信眾於大廟舉行重要人生儀式，甚至擴大舉辦集團結婚，讓信仰文化融入生活，更貼近民眾。

婚禮 新人 月老 桃園 集團結婚

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