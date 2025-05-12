桃園預立環保葬3個月667人登記 今年32人選海葬

桃園市政府今年起推動「生前預立環保葬意願登記」，讓市民能依據個人意願提前規畫身後事。隨著近年來環保葬接受度升高，民政局總計，預立環保葬意願登記服務上路3個月，已吸引667位民眾登記。

市府今上午8點也舉辦聯合海葬，殯葬管理所於中壢區殯葬服務中心懷恩廳舉辦追思會，今年共有32人選擇海葬。民政局長劉思遠表示，隨著殯葬觀念改變，近年來有越來越多人，放下入土為安的傳統，選擇花葬、樹葬、海葬等環保葬，讓逝者以永續方式長存。

劉思遠表示，桃園市2008年起與台北市、新北市聯合舉辦海葬活動，今年邁入第18年，迄今已服務454位先行者完成海葬心願；另樹葬也持續增加，2020年樹葬件數為894件，去年則成長至1653件，近5年間成長近1倍。

民政局表示，為鼓勵民眾選擇環保葬，桃園市聯合海葬全程不收任何費用，家屬只要攜帶火化許可證及相關證明，即可報名；民政局今年1月1日開始實施生前預立環保葬意願登記服務，讓民眾可於生前註記環保葬意願，往生後得以依自身意願處理身後事，截至3月31日，已有667人完成登記。

民政局表示，為了提供良好殯葬服務，市府持續更新殯葬設施，「桃園殯葬綜合大樓新建工程」編列16億5千多萬元經費，規劃設置禮廳、遺體處理中心、火化場、冷凍室、家屬休息室等，紓解殯葬設施量能不足情形，預計2027年9月啟用。